Galatasaray verslaat rivaal Fenerbahçe in uiterst verhitte derby met drie directe rode kaarten

Galatasaray heeft zich woensdagvond ten koste van rivaal Fenerbahçe geplaatst voor de halve finale van het Turkse bekertoernooi. Cim Bom maakte via Victor Osimhen twee goals binnen een half uur en gaf de voorsprong niet meer uit handen, al werd het door de aansluitingstreffer van ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski nog wel heel spannend: 1-2. Galatasaray neemt het in de halve finale op tegen Konyaspor.

Galatasaray kreeg al vroeg wat het wilde in het hol van de leeuw: de voorsprong. Een diepe bal van ex-Ajacied Davinson Sánchez kwam na een duel met een gelukje terecht voor de voeten van Osimhen, die veel tijd en ruimte genoot en het leer in de korte bovenhoek roste: 0-1.

Fenerbahçe kreeg geen grip op Osimhen, die met een handige voetbeweging Baris Alper Yilmaz een enorme mogelijkheid bood. De Turkse aanvaller probeerde het met een volley, die hij totaal niet lekker raakte. Fener-doelman Irfan Can Egribayat kon simpel oprapen.

Fenerbahçe schreeuwde niet veel later om een strafschop, nadat Galatasaray-verdediger Kaan Ayhan de bal tegen zijn eigen arm schoot. Geen penalty voor Fenerbahçe, even later wel voor Galatasaray toen voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic hands maakte. Osimhen benutte het buitenkansje: 0-2.

In de blessuretijd van de eerste helft werd een treffer van Szymanski in eerste instantie afgekeurd, omdat de Pool op het moment van de pass van Anderson Talisca buitenspel leek te staan. Van buitenspel was echter (net) geen sprake: 1-2.

Na rust bleven de echt grote kansen lange tijd uit, al had Youssef En-Nesyri veel meer moeten doen met zijn kans. De Marokkaan kreeg de bal na slecht verdedigen van Galatasaray zomaar mee in de loop, en produceerde vervolgens een slap lobje.

Fenerbahçe bleef het proberen, maar kwam lange tijd niet verder dan twee ongevaarlijke afstandsschoten van Fred. Aan de overkant schoot de onfortuinlijke Yilmaz uit een vrije trap tegen de paal. Fenerbahçe kreeg het niet meer voor elkaar en verloor na een zeer verhitte slotfase, waarin het tot een clash kwam tussen spelers en trainers van beide ploegen, met 1-2.

Als gevolg van het opstootje kregen overigens drie spelers een directe rode kaart: Mert Hakan Yandas van Fenerbahçe en Yilmaz en Kerem Demirbay van Galatasaray. Al die spelers waren op dat moment bankzitter of al naar de kant gehaald, waardoor het op het veld wel elf tegen elf bleef.