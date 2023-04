Fenerbahçe krijgt in minuut 96 uit een snoekduik keiharde tik in titelrace

Maandag, 24 april 2023 om 21:15 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft maandagavond kostbare punten laten liggen in de Süper Lig. In eigen huis slaagde de ploeg van Jorge Jesus er niet in om Istanbulspor AS te verslaan: 3-3. Lang zag het ernaar uit dat de Sari Kanaryalar aan de haal zouden gaan met de zege, maar in de 96ste speelminuut tekende Emeka Eze met een kopbal uit een snoekduik de gelijkmaker aan. Door het gelijkspel verzuimt nummer Fenerbahçe in te lopen op koploper Galatasaray, die na 29 speelronden een voorsprong van 6 punten geniet.

Bijzonderheden:

Dankzij een dubbelslag van Arda Güler leek Fenerbahçe in de 51ste minuut op rozen te zitten, maar de 2-0 voorsprong werd in een tijdsbestek van negen minuten vervolgens vakkundig uit handen gegeven. Valon Ethemi verzorgde met een benutte strafschop de aansluitingstreffer, terwijl hij de stand vervolgens op aangeven van Eduard Rroca gelijktrok. Lang zag het er vervolgens naar uit dat de 3-2 van João Pedro voldoende zou zijn om de drie punten veilig te stellen; niets bleek echter minder waar. In de 96ste minuut bezorgde Emir Gültekin een voorzet op maat bij Eze, die van dichtbij al duikend binnenknikte: 3-3. Ferdi Kadioglu kreeg een basisplek bij Fenerbahçe, terwijl Jayden Oosterwolde genoegen moest nemen met een reserverol.

INANILMAZ, INANILMAZ!



?? 90+6' Emeka Eze

Fenerbahçe 3-3 Istanbulspor #FBvIST pic.twitter.com/b4Jt3jvEnn — Anlik Goller - Süper Lig (@anlikgoller_3) April 24, 2023

Fenerbahçe - Istanbulspor AS 3-3

25' 1-0 Arda Güler

51' 2-0 Arda Güler (assist: Mert Yandas)

57' 2-1 Valon Ethemi (penalty)

66’ 2-2 Valon Ethemi (assist: Eduard Rroca)

71’ 3-2 João Pedro (assist: Enner Valencia)

96’ 3-3 Emeka Eze (assist: Emir Gültekin)