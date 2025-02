Fenerbahçe houdt Anderlecht op gelijkspel en bereikt achtste finale Europa League bij rentree Jan Vertonghen

Fenerbahçe heeft donderdagavond de achtste finales van de Europa League weten te bereiken. De Turkse club speelde met 2-2 gelijk op bezoek bij RSC Anderlecht, en dat was genoeg nadat Fenerbahçe vorige week in eigen huis nog met 3-0 had gewonnen.

Aan de kant van Fenerbahçe stonden er met Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański, Filip Kostic en Dusan Tadic liefst vier voormalig Eredivisionisten aan de aftrap. Bij Anderlecht zat Jan Vertonghen op de bank, en in de tweede helft zou hij na ruim een half jaar blessureleed eindelijk weer eens invallen.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Fenerbahçe op voorsprong. Lucas Hey verspeelde de bal zomaar aan Edin Dzeko, en de Bosniër gunde het doelpunt aan Youssef En-Nesyri: 0-1.

Niet veel later werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt, nadat er massale vechtpartijen uit waren gebroken op de tribune. De spelers van beide elftallen werden door de scheidsrechter naar binnen gestuurd. Na ongeveer twintig minuten werd de wedstrijd weer hervat.

Anderlecht kwam na die onderbreking een stuk scherper uit de kleedkamer, en kwam in de negentiende minuut op gelijke hoogte. Ook hier was een grote fout van de verdedigende partij voor nodig: Milan Skriniar speelde te kort terug op doelman Irfan Can Egribayat, die in een poging de bal weg te schieten ook nog eens de bal half miste. Luis Vázquez pakte dat cadeautje uit: 1-1.

Tien minuten na rust werd het ook nog 2-1 voor Anderlecht. Opnieuw was Vázquez de gevierde man: deze keer scoorde hij na een lage voorzet van Thorgan Hazard.

Even kreeg Anderlecht hoop, maar toen Yusuf Akçiçek na een corner de 2-2 binnenkopte, was het wel duidelijk dat Fenerbahçe zich bij de laatste zestien van de Europa League zou gaan voegen. In de achtste finale is Rangers of Olympiakos de tegenstander. Vrijdagmiddag komt daar duidelijkheid over, tijdens de loting.