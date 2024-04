Fenerbahçe hoort straf voor bizarre taferelen in Super Cup-duel met Galatasaray

Fenerbahçe heeft de strijd om de Turkse Super Cup officieel met 0-3 verloren van Galatasaray. De Turkse tuchtraad (PFDK) heeft daarnaast ook een boete van vier miljoen Turkse Lira uitgedeeld, omgerekend zo'n 115.000 euro. Het is het gevolg van de bizarre gebeurtenissen die zondag plaatsvonden.

Fenerbahçe trad uit protest aan met het Onder 19-team, terwijl Galatasaray op volle oorlogssterkte kwam opdagen en al binnen een minuut spelen op voorsprong kwam via Mauro Icardi. Na de vroege 1-0 besloten de spelers van Fener het veld onmiddellijk te verlaten. De meest recente aanleiding voor Fenerbahçe om van het veld te stappen is wat er onlangs plaatsvond in Trabzon tegen Trabzonspor.

Al tijdens die wedstrijd werden onder meer Dominik Livakovic en Dusan Tadic belaagd door voorwerpen uit het publiek. Vrijwel direct na het laatste fluitsignaal bestormden Trabzonspor-fans het veld en spelers van Fenerbahçe. Als gevolg van die wanordelijkheden moet Trabzonspor zijn komende zes thuisduels zonder publiek spelen.

In aanloop naar de veelbesproken Super Cup-finale verzocht Fenerbahçe de Turkse voetbalbond om een buitenlandse scheidsrechter aan te stellen, wat niet gebeurde. Daarnaast verzocht Fenerbahçe de bond om uitstel van de finale vanwege het aankomende Conference League-duel met Olympiakos. De Turkse bond veegde ook dat verzoek van tafel. Daarnaast negeerde de Turkse voetbalbond het verzoek om de Conference League-wedstrijd tegen Olympiakos van donderdag uit te stellen.

Het leidde tot veel woede bij Fener, waardoor men besloot het Onder 19-elftal naar de Super Cup-finale te sturen. Het plan was om stapsgewijs steeds meer spelers te laten uitvallen, om vervolgens met minder dan zes spelers over te blijven en een staking te forceren. Doordat de 1-0 van Icardi al na 53 seconden viel, ging er een streep door die plannen en werd het hele elftal naar de kant gehaald.

Fenerbahçe bracht na de wedstrijd een statement uit, waarin het duidelijk maakte waarom het besloot van het veld te stappen. De Gele Kanaries verklaarden dat ‘twintig jaar onrechtvaardigheid in het Turkse voetbal’ ten grondslag lag aan het rigoureuze besluit. “De Fenerbahçe-gemeenschap blijft zich zowel op sportief als juridisch vlak uitspreken tegen het oneerlijke systeem in het Turkse voetbal.”

De club leverde vervolgens een opsomming van zeker acht ‘verdachte’ gebeurtenissen in de afgelopen twintig jaar die voor hen ongunstig uitvielen. Zo wees Fenerbahçe onder meer naar een ‘bewuste aanslag’ op de spelersbus in 2015, een valse beschuldiging voor matchfixing in het seizoen 2010/11, onterechte uitsluiting van Champions League-voetbal en vele financiële tegenslagen door inmenging van de Turkse bond. De druppel die de emmer deed overlopen was het schandaal in het duel met Trabzonspor.

