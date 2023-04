Fenerbahçe herstelt zich in absurde slotfase van afgrijselijke blunder

Woensdag, 19 april 2023 om 21:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:48

Fenerbahçe heeft op de valreep weten te winnen van Basaksehir. Dankzij een dubbelslag van João Pedro, die scoorde in minuut 88 en 93, won de ploeg van trainer Jorge Jesus met 1-2. De Gele Kanaries, met Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu in de basis, kwamen in de eerste helft nog op achterstand door Danijel Aleksic, die profiteerde van een veel te korte terugspeelbal van Samet Akaydin. In de absolute slotfase zorgde João Pedro er alsnog voor dat de titelstrijd spannend blijft. Koploper Galatasaray heeft zes punten meer dan naaste achtervolger Fenerbahçe.

Fenerbahçe wist dat het moest winnen om de hoop op de landstitel in leven te houden en was de betere ploeg in de eerste helft. Zo kregen binnen twintig minuten Diego Rossi en Enner Valencia mogelijkheden. Laatstgenoemde zag zijn schot maar net over het doel vliegen. Er leek niets aan de hand voor de ploeg van Jesus. Fenerbahçe leek recht te hebben op een strafschop na hands van Lucas Lima, maar de scheidsrechter wees niet naar de stip. Vijf minuten later maakte Akaydin een grote blunder. De centrumverdediger had een veel te korte pass in huis op doelman Irfan Egribayat, die vervolgens kansloos was toen Aleksic hem omspeelde: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fenerbahçe moest in de achtervolging en probeerde het na rust via Emre Mor en Valencia, die allebei het net niet wisten te vinden. Na ruim een half uur spelen had Fenerbahçe op gelijke hoogte moeten komen. Irfan Can Kahveci ontsnapte aan de aandacht van Basaksehir en legde perfect breed op Diego Rossi, die zijn enorme kans naast schoot. In minuut 71 kwam Basaksehir in de problemen. Na een overtreding op Kahveci kreeg voormalig RKC'er Ahmed Touba zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Fenerbahçe rook bloed en ging nog nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker.

Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd had de alom aanwezige Kahveci een geweldige vrije trap in huis, maar zijn inzet werd even zo spectaculair uit de kruising getikt door Muhammed Sengezer. Toch zou de ploeg van Jesus nog volledig terugkomen in de wedstrijd. João Pedro schoot zijn eerste in minuut 88 binnen, na uitstekend doorzetten van Valencia: 1-1. In de derde minuut van de blessuretijd werd de invaller helemaal de gevierde man. Dit keer schoot hij de bal in twee instanties langs Sengezer: 1-2. Ömer Sahiner pakte in minuut 97 nog zijn tweede gele kaart, waardoor Basaksehir het duel met negen man eindigde.