FenerbahÃ§e gaat mede door hattrick ex-speler Heerenveen kiezelhard onderuit

Fenerbahçe gaat mede door hattrick ex-speler Heerenveen kiezelhard onderuit

Donderdag, 30 november 2023 om 22:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Fenerbahçe is tegen een ongelooflijke zeperd aangelopen in de Europa League. De topclub uit Istanbul verloor met maar liefst 6-1 van FC Nordsjaelland. De Denen staan nu op tien punten, gevolgd door Fenerbahçe met negen punten. Ludogorets Razgrad, dat met 1-2 won van Spartak Trnava, staat ook op negen punten. Spartak is met één punt in Groep H reeds uitgeschakeld.

Aan de kant van Fenerbahçe stonden voormalig Eredivisionisten Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic aan de aftrap. Ferdi Kadioglu was er niet bij.

De 1-0 viel halverwege de tweede helft. Een hoekschop werd doorgekopt door Jeppe Tverskov, die daarmee de volledig ongedekte Lucas Boel Hey vond voor het doel: 1-0. Amper vijf minuten later maakten de Denen er alweer 2-0 van en ditmaal was Daniel Svensson de gevierde man. De Zweed rondde een uitstekende aanval af door Dominik Livakovic met een laag schot in de verre hoek te passeren: 2-0.

Vlak voor rust kwam Fenerbahçe volledig terug in de wedstrijd. Michy Batshuayi profiteerde optimaal van een afvallende bal door die vanaf randje zestien via de binnenkant van de paal in het doel te werken: 2-1. Amper een minuut later dachten de Turken op gelijke hoogte te komen. Sebastian Szymanski bleek echter buitenspel te hebben gestaan.

Vol goede moed ging Fener na rust op jacht naar de gelijkmaker, die nooit zou vallen. Sterker nog: Benjamin Nygren zorgde al vrij snel na de onderbreking voor de 3-1. Een fraaie pass van achteruit legde de defensieve zwakheden van de Gele Kanaries bloot, waarna Nygren de bal over Livakovic werkte.

Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld. Christian Rasmussen, door Ajax verhuurd aan de Nordsjaelland, tikte simpel binnen uit een rebound voor de 4-1. Nygren, die anderhalf jaar op huurbasis uitkwam voor sc Heerenveen, maakte een kwartier voor tijd zelfs 5-1. Ditmaal stond Livakovic aan de grond genageld bij een bekeken schot van de Zweed.

Daarmee was de lijdensweg voor Fenerbahçe nog niet ten einde, daar Nygren in minuut 84 zijn hattrick completeerde door van dichtbij binnen te tikken. Daar bleef het bij voor Fenerbahçe, dat ondanks de ongelooflijke nederlaag aan een overwinning op Spartak Trnava in de laatste speelronde genoeg heeft voor plaatsing voor de knock-outfase.