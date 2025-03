Fenerbahçe en Jose Mourinho stranden in de achtste finale van de Europa League na strafschoppen tegen Rangers FC

Rangers FC heeft in de achtste finale van de Europa League gewonnen van Fenerbahçe (0-2, 3-2 na strafschoppen). De ploeg van trainer Barry Ferguson verspeelde de 3-1 voorsprong die in Istanbul was opgebouwd. Gelukkig had dit geen verdere gevolgen voor de Schotse club en gaat Rangers door naar de kwartfinale van het toernooi.

Fenerbahçe gaf absoluut niet op en deelde op slag van rust een gevoelige tik uit aan Rangers. Filip Kostic gaf scherp voor vanaf links en Sebastian Szymanski volleerde prachtig binnen: 0-1.

Tien minuten na de onderbreking claimde Fenerbahçe tevergeefs hands van een Rangers-speler na een voorzet van Kostic. De aanval bleef in leven, maar Anderson Talisca zag zijn schot van afstand nipt over vliegen.

Fenerbahçe toonde zich veel gevaarlijker dan vorige week, terwijl Rangers juist in negatieve zin onherkenbaar was. De Schotten kwamen opnieuw goed weg, toen Talisca op aangeven van Kostic centimeters naast kopte.

Hamza Igamane bracht eindelijk wat vuur binnen de Schotse ploeg, toen hij ruimte kreeg en uithaalde richting de verre hoek. Irfan Egribayat voorkwam de gelijkmaker van de Marokkaanse spits.

Een snel genomen vrije trap leverde alsnog de 0-2 op voor Fenerbahçe. Mert Müldür behield het overzicht en legde terug op Szymanski, die raakschoot in de verre hoek. Zodoende was het tweeluik weer volledig in evenwicht.

Diep in blessuretijd leek Rangers het helemaal weg te geven na slecht verdedigend werk. Youssef En-Nesyri kreeg een vrije schietkans, maar de spits deed te lang over zijn actie en tot opluchting van de thuissupporters leverde zijn actie niets op. Een verlenging moest uitsluitsel brengen.

In de 100ste minuut kapte Václav Cerny naar binnen en leek de bal de verre kruising in te krullen, maar doelman Irfan Can Egribayat voorkwam een doelpunt van de voormalig FC Twente-speler. In het restant van de eerste helft van de verlenging volgden geen echte kansen, al was er wel een speldeprikje van Fenerbahçe via Kostic. Hij wist de bal net niet goed terug te leggen op een teamgenoot, waardoor de kans verloren ging.

Danilo Pereira leek in te vallen ten koste van Cerny. Toen de Braziliaan echter uit de dug-out kwam, had trainer Barry Ferguson zich bedacht en liet hij de Tsjech staan, tot onvrede van Danilo, die dat zichtbaar liet merken.

Na 120 minuten moesten strafschoppen de beslissing brengen. Voormalig Ajacied Dusan Tadic miste de eerste penalty van Fenerbahçe, waarna James Tavernier wél raak schoot. De volgende penalty's werden benut, totdat Ianis Hagi de derde penalty voor Rangers miste. Jack Butland redde zijn ploeg vervolgens door de strafschop van Fred te keren.

Met nog een poging voor beide ploegen moest Fenerbahçe een penalty weten te scoren en vervolgens die van Rangers weten te keren. Dit gebeurde echter niet: Mert Hakan Yandas miste zijn strafschop, waardoor Rangers doorgaat naar de kwartfinale van de Europa League.