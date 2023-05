Fenerbahçe blameert zich en geeft Galatasaray vrijgeleide richting titel

Zondag, 7 mei 2023

Fenerbahçe heeft zondagavond averij opgelopen in de strijd om het kampioenschap in Turkije. De ploeg van trainer Jorge Jesus speelde met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Giresunspor. Dankzij het gelijkspel blijft Galatasaray eerste staan, dat twee punten meer en tevens nog een wedstrijd tegoed heeft. Giresunspor blijft achttiende. Michy Batshuayi maakte het doelpunt namens De Gele Kanaries. Voor de thuisploeg was Riad Bajic trefzeker. Bij Fenerbahçe begon Ferdi Kadioglu in de basis. Brandley Kuwas viel in namens Giresunspor.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe kwam na twintig munten spelen op voorsprong in Giresun. Uit een corner werd de bal tegen de hand van verdediger Ramón Arias gekopt. De scheidsrechter van dienst wilde aanvankelijk niks weten van een strafschop, maar werd door de VAR naar de kant geroepen. Na het bekijken van de beelden werd de bal alsnog op de stip gelegd, waarna Batshuayi de keeper de verkeerde kant op stuurde: 0-1. Lang hield Fenerbahçe de voorsprong vast, maar het liep in de 68e minuut toch tegen een tegentreffer aan. Bajic kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld en haalde meteen de trekker over. Zijn poging raakte vol de onderkant van de lat en ging over de doellijn. Na de gelijkmaker ging Fenerbahçe nog wel op zoek naar de overwinning, maar het mocht niet baten.

GOL | Giresunspor 0-1 Fenerbahçe ?? 20' Batshuayi (P) pic.twitter.com/xUq1jJIUfU — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig27) May 7, 2023

GOL | Giresunspor 1-1 Fenerbahçe ?? 68' Bajic ?? pic.twitter.com/Xz99RVuYbg — Süper Lig - Anlik Goller (@golsuperlig27) May 7, 2023

Giresunspor - Fenerbahçe 1-1

20' 0-1 Michy Batshuayi (strafschop)

68' 1-1 Riad Bajic (assist: Serginho)