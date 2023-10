Felle kritiek op Duits international: ‘6 keer per week pizza en 8 keer kebab’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 13:14 • Jordi Tomasowa

Markus Babbel heeft geen goed woord over voor Borussia Dortmund-verdediger Niklas Süle. De 28-jarige mandekker is bij het Duitse nationale elftal nog altijd verzekerd van een plek in de selectie, maar moet bij BVB dit seizoen veelal genoegen nemen met een reserverol.

Volgens Babbel, die zelf 51 interlands voor die Mannschaft speelde, heeft Süle een gebrek aan discipline. “Süle is goed, maar gewoon geen topverdediger”, zegt de oud-voetballer bij de Duitse sportzender Sport 1.

“Ik denk dat hij problemen heeft met zijn discipline en niet alles voor zijn profcarrière doet en laat. Als je drie of vier kilo zwaarder bent dan je hoort te zijn, merk je dat op topniveau. Op het vlak van discipline schiet hij echt tekort.”

Babbel was in 2012 trainer van TSG Hoffenheim, toen Süle in de beloftenploeg van die Kraichgauer speelde. “Toen was er al sprake van dat hij zes keer per week pizza en acht keer per week kebab at.”

“Dat kan natuurlijk niet. Het betekent niet dat hij helemaal nooit fastfood kan eten. Soms wil je even iets ongezonds eten, dat is prima. Maar dat kun je niet elke dag doen."

Süle beleefde in 2013 zijn doorbraak in de hoofdmacht van Hoffenheim. Vier jaar later maakte hij voor twintig miljoen euro de overstap naar Bayern München. In de zomer van 2022 koos de centrumverdediger verrassend voor een transfervrije overgang naar Dortmund.

Süle speelde tot nog toe 256 Bundesliga-duels en kwam 49 keer uit voor de nationale ploeg van Duitsland. Bij die Borussen groeide hij direct uit tot een onbetwiste basisspeler. Dit seizoen verloor hij echter de concurrentiestrijd van Mats Hummels en Nico Schlotterbeck, waardoor hij nog niet verder kwam dan 383 speelminuten in het geel-zwart.