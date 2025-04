FC Volendam meldt in officieel statement waarom Bilal Ould-Chikh zo heftig reageerde

Bilal Ould-Chikh hield maandag na de 0-2 overwinning op Jong Ajax een emotioneel betoog over zijn grillige band met de supporters van FC Volendam. De vleugelaanvaller heeft hier inmiddels over gesproken met trainer Rick Kruys en technisch directeur Patrick Busby, zo maakt de clubleiding woensdag wereldkundig.

"Je hebt een gedeelte fans bij FC Volendam dat heel negatief kan zijn", zei Ould-Chikh maandag voor de camera van ESPN. "Die Volendammers moeten even naar mijn cijfers kijken. Ik lees ook weleens reacties hoe negatief ze over mij zijn. Dat is al een hele lange tijd. Terwijl ik eigenlijk best wel presteer."

Ould-Chikh heeft het gevoel dat er meer achterzit. "Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Soms denk ik: is het mijn achtergrond? Omdat ik Marokkaans ben? Of een andere kleur heb dan andere jongens?", vroeg de vleugelaanvaller zich vol emotie af.

Het spraakmakende interview kwam ook de leiding in Volendam ter ore. Kruys en Busby gingen met Ould-Chikh om de tafel om over de heikele kwestie te praten. Aan de hand daarvan is een officieel statement opgesteld.

''FC Volendam en Ould-Chikh zijn tot de conclusie gekomen dat er dit seizoen – en maandagavond tegen Jong Ajax – geen incidenten zijn voorgevallen van racistische aard. Gegeven een optelsom van gebeurtenissen in eerdere seizoenen, heeft Ould-Chikh gevoeld om dit nu te uiten'', zo valt te lezen in de verklaring van de koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

''FC Volendam en Ould-Chikh doen geen verdere mededelingen en sluiten het hierbij af'', zo benadrukt de technische leiding van de club uit het vissersdorp.

Houssin Bezzai, programmamanager racisme en discriminatie bij de KNVB, weet niet of er daadwerkelijk sprake is van racisme. ''Dat is gissen. Het is aan ons om het gesprek aan te gaan met FC Volendam en Bilal Ould-Chikh. De vraag is of er dan dingen geroepen zijn die met discriminatie te maken hebben en wat we ertegen kunnen doen'', zo klonk het dinsdag bij de NOS.