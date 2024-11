FC Utrecht wint ook van Heracles Almelo en staat na 11 wedstrijden op 28 punten

FC Utrecht heeft vrijdag het voetbalweekend geopend met een nipte zege op Heracles Almelo: 1-0. Paxten Aaronson was verantwoordelijk voor het enige doelpunt van de wedstrijd en verlengde daarmee de droomstart van de Domstedelingen, die virtueel tweede staan in de Eredivisie.

Ron Jans voerde vrijdagavond drie wijzigingen door in de basiself van Utrecht. Op het middenveld speelde Oscar Fraulo op de plek van Can Bozdogan. Miguel Rodríguez nam de rechtsbuitenpositie over van Taylor Booth. David Min en Noah Ohio moesten voor het eerst dit seizoen Anthony Descotte voor zich dulden als spits.

Heracles startte met exact dezelfde basiself als vorige week, toen het elftal van Erwin van de Looi met 2-0 te sterk was voor NAC Breda. Feyenoord-huurling Shiloh ’t Zand moest daardoor opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank.

Utrecht, dat de wedstrijd begon als nummer drie van de Eredivisie, was in de eerste helft de betere partij. Grote kansen voor Yoann Cathline en Aaronson zorgden echter niet voor de openingstreffer. Laatstgenoemde zag na tien minuten een doelpunt afgekeurd worden vanwege een duwfout van Descotte.

Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn moest zich al na een kwartier laten vervangen door Matisse Didden. Dit werd gedaan middels een ‘witte wissel’, daar de voormalig Ajacied hoofdklachten overhield aan een botsing. Bij rust stond de brilstand nog altijd op het scorebord.

Na de theepauze kreeg Heracles voor het eerst een grote kans. Na een flitsende counter wist Vasilis Barkas redding te brengen op een schot van Suf Podgoreanu. Een wake-up call voor Utrecht, dat via Aaronson alsnog de ban brak.

De Amerikaan kreeg de bal in de 68ste minuut na een mislukte kopbal voor zijn voeten, twijfelde niet en haalde de trekker over: 1-0. In de slotfase bleef Utrecht, mede dankzij Barkas en twee keer de paal, overeind. Daardoor staat het elftal van Jans op het historische aantal van 28 punten uit 11 wedstrijden.