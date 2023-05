FC Utrecht wil in gesprek met Feyenoord over overbodige verdediger

Vrijdag, 5 mei 2023 om 12:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:57

Voor FC Utrecht staat een drukke transferzomer te wachten. De Domstedelingen wisten met Souffian El Karouani (NEC) al eenmaal toe te slaan, maar kunnen ook de nodige uitgaande transfers verwachten. Van Taylor Booth en Anastasios Douvikas wordt verwacht dat zij Stadion Galgenwaard zullen verlaten. Ramon Hendriks moet wel voor de club behouden blijven.

Zuidam geeft op de website van Utrecht te kennen dat de gesprekken over de huurcontracten nog moeten volgen. “Bij degenen met een optie tot koop zullen we een beslissing nemen aan het einde van het seizoen, zo is dat ook contractueel afgesproken", aldus de technische man. "Dat zijn allemaal beslissingen die we in de komende periode gaan nemen, maar waar we de volledige controle over hebben, dus dat gaan we zorgvuldig doen om de juiste keuzes te maken. Het zijn reële opties tot koop.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een van de spelers die een optie tot koop (met terugkoopoptie) in zijn contract heeft staan is Hendriks. De verdediger wordt gehuurd van Feyenoord, maar kwam door twee knieblessure amper aan spelen toe. "Dat Ramon voor de tweede keer een blessure oploopt is super sneu, voor hem natuurlijk allereerst en voor ons ook heel erg jammer. Een jongen die we naar volgend jaar toe heel graag hier zouden willen houden en daarin moeten we kijken op wat voor manier dat is, daar zullen we met Feyenoord in eerste instantie in gesprek over gaan", licht Zuidam toe.

Van Booth en Douvikas wordt verwacht dat ze vertrekken. "We weten dat er heel veel interesse is", aldus Zuidam. "We weten ook dat we transfers moeten maken om de club gezond te houden. Ieder jaar hebben we als doel om voor twaalf miljoen euro te verkopen. Dat hebben we dit jaar gedaan en is volgend jaar ook weer de doelstelling. Dan zijn dat jongens die een waarde vertegenwoordigen. Je probeert jongens te behouden voor de club, maar je moet ook realistisch zijn."