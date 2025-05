FC Utrecht-trainer Ron Jans kritisch op de Eredivisie: ‘Dat vind ik echt belachelijk’

FC Utrecht-trainer Ron Jans is niet te spreken over de play-offs voor Europees voetbal in Nederland. In een interview met RTV Utrecht werd aan de oefenmeester gevraagd naar Fortuna Sittard. De Limburgers staan negende in de competitie, waardoor ze dus deel zouden mogen nemen aan de play-offs. De club heeft echter geen UEFA-licentie aangevraagd en mag hierdoor dus geen Europees voetbal spelen, mochten ze het halen.

Door het doorschuiven van de plek van Fortuna gaat de nummer tien van de Eredivisie dit seizoen de play-offs in. Dat vindt Jans dan ook onbegrijpelijk. “Het verandert voor mij helemaal niks, maar dan mag dus de nummer tien mogelijk meedoen aan Europees voetbal. Dat vind ik echt belachelijk.”

De laatste paar jaar komt er steeds meer discussie rondom de nacompetitie voor Europees voetbal. Veel trainers en analisten vinden dat de hoogst geklasseerde ploeg Europa in moet gaan. Jans sluit zich hierbij aan. “Stoppen met die play-offs. Ik heb het er wel mee gehad, met die voor de Europese plekken dan.”

Utrecht speelt woensdagavond thuis tegen Sparta Rotterdam en zondag in de laatste speelronde uit tegen Fortuna. De timing van het nieuws rondom Fortuna kan invloed hebben op de competitie. Jans denkt hier anders over.

“Dat maakt voor ons helemaal niks uit. Ik vind het met name voor de spelers en de trainer van Fortuna jammer, want het zou me niks verbazen als zij hierdoor verrast zijn. Dan speel je ergens om en dan hoor je dat het niet doorgaat.”

Voor de play-offs zijn nog meerdere clubs aan het strijden. FC Twente en AZ zijn zeker van nacompetitie. Voor de rest hebben sc Heerenveen, Sparta, FC Groningen, Heracles Almelo, NEC en PEC Zwolle allemaal nog een kans op die laatste twee plekken. Het gat tussen plek tien (Sparta) en plek veertien (PEC Zwolle) bedraagt maar drie punten.

Jans en Utrecht weten al dat zij volgend seizoen Europees gaan spelen. De ploeg kan niet meer bijgehaald worden op plek vier en hiermee heeft het dus minimaal recht op de tweede voorronde van de Europa League. Het gat naar Feyenoord op plek drie bedraagt drie punten en is dus ook nog haalbaar. Hiermee stroom je in de derde voorronde van de Champions League in.