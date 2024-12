FC Utrecht stoot Ajax van tweede plaats na zege op hekkensluiter Almere City

FC Utrecht heeft zondag de tweede plaats in de Eredivisie overgenomen van Ajax. De ploeg van trainer Ron Jans nam dankzij treffers van Mike van der Hoorn en Zidane Iqbal al voor rust afstand van Almere City, dat na de onderbreking niet verder kwam dan de aansluitingstreffer van Logan Delaurier-Chaubet en nog een countergoal van Noah Ohio moest toestaan: 1-3. FC Utrecht staat nu met 35 punten op de tweede plaats, gevolgd door Ajax (33), Feyenoord (32), FC Twente (28) en AZ (26). Almere is de hekkensluiter in de Eredivisie.

Bij Almere vond er één wijziging plaats ten opzichte van de 1-0 nederlaag tegen NAC Breda. Ruben Providence mocht het op de rechtsbuitenpositie laten zien, waardoor Delaurier-Chaubet naar de bank verhuisde. Utrecht-trainer Jans was tevreden met het midweekse optreden van zijn ploeg tegen Ajax (2-2) en wijzigde dus niets. Yoann Cathline nam het op tegen de ploeg waar hij vorig seizoen nog voor speelde.

Cathline had Utrecht een droomstart kunnen bezorgen in de openingsminuut van het duel in het Yanmar Stadion. De behendige vleugelaanvaller had echter pech dat zijn schot de lat teisterde. De bezoekers hadden duidelijk overwicht in de eerste helft, maar beloonden zichzelf in eerste instantie niet met doelpunten tegen de laagvlieger uit Almere.

Daar kwam verandering in na 34 minuten spelen in Almere. Van der Hoorn kopte raak uit een afgemeten hoekschop van Souffian El Karouani: 0-1. Alweer tegenslag voor Almere City, dat al zo'n moeizaam seizoen draait. Het werd vijf minuten voor rust nóg erger voor de ploeg van Hedwiges Maduro: Zidane Iqbal schoot van buiten de zestien raak in de linkerbenedenhoek: 0-2.

Aan balbezit geen gebrek voor Almere in de tweede helft, maar de Flevolanders wisten daar te weinig mee te doen. Utrecht zorgde voor het eerste gevaar na rust, maar Nordin Bakker redde adequaat op een afstandsschot van Paxten Aaronson en even later ook Jens Toornstra.

Almere kwam kwaliteit tekort om het stuntploeg Utrecht echt lastig te maken. De Domstedelingen leken het wel welletjes te vinden en moesten daardoor enkele kansjes toestaan. Vasilis Barkas bokste een schotje van Kornelius Hansen naar de zijkant, terwijl een venijnige poging van Thom Haye naast zeilde.

In de slotfase kwam Almere toch nog terug tot 1-2. Haye zette uitstekend door en dwong zo het geluk af dat nodig was om de bal bij Delaurier-Chaubet te krijgen. De invaller dacht niet na en werkte de bal met een overtuigende uithaal in de verre hoek. Almere drong aan, maar wist zijn elfde nederlaag van het seizoen niet te voorkomen. Doelman Bakker ging in de slotfase mee naar voren, wat Ohio uit een counteraanval nog een 'gratis' treffer opleverde: 1-3.