FC Utrecht schrijft geschiedenis tegen FC Groningen met nieuwe minimale zege

FC Utrecht blijft meedoen in de top van de Eredivisie. De Domstedelingen hadden aan een treffer van Yoann Cathline genoeg om FC Groningen te verslaan: 0-1. De ploeg van trainer Ron Jans is nog altijd ongeslagen, wint voor de zevende keer dit seizoen én voor de tiende keer op rij met één doelpunt verschil. Nooit eerder slaagde een Eredivisie-club daarin. Het is tevens de eerste keer ooit dat de nummer twee van de Eredivisie zes Eredivisie-zeges op rij heeft geboekt.

Opvallend genoeg traden beide ploegen aan met een nieuwe doelman. Bij Groningen waren Etienne Vaessen en aanvoerder Juninho Bacuna niet voor het eerst dit seizoen te laat, waardoor Hidde Jurjus en Finn Stam de kans kregen. Aan de andere kant stond Michael Brouwer onder de lat, daar Vasilis Barkas ziek is. Het betekende voor de van Heracles Almelo overgekomen Brouwer zijn debuut voor Utrecht.

Utrecht was de gevaarlijkere ploeg in de openingsfase, en dacht zichzelf in de twaalfde minuut te belonen toen Victor Jensen David Min wegstak en laatstgenoemde koeltjes afrondde in de korte hoek. De vlag ging echter direct omhoog en de beslissing van de assistent-scheidsrechter bleek, op het nippertje, correct: treffer afgekeurd.

Groningen toonde nadien wat meer aanvallende intenties. Brouwer moest voor het eerst in actie komen toen Jorg Schreuders vanaf de linkerkant naar binnen trok en hard uithaalde op zijn vuisten. Groningen leek in die fase steeds meer aan doelpunt te mogen denken, maar kreeg het deksel op de neus toen Oscar Fraulo Cathline bediende en laatstgenoemde via de paal raak krulde: 0-1.

In de vermakelijke eerste helft bleven de kansen komen. Aan Groningse zijde was het Schreuders die in de zestien tijd en ruimte genoot, maar te gehaast uithaalde en het zijnet trof. Aan de overkant stoomde Souffian El Karouani op richting de doel. De Marokkaan haalde uit met zijn favoriete linkerbeen en schoot ternauwernood naast.

Aan het begin van de tweede helft besloot Groningen-trainer Dick Lukkien Bacuna te brengen voor Stam, terwijl collega-trainer Ron Jans aan de andere kant even later Taylor Booth en Noah Ohio inbracht voor Ole Romeny en Min. Het waren de hoogtepunten van de eerste twintig minuten na rust.

Met de entree van Brynjólfur Willumsson, die eerder dit seizoen met twee treffers een heldenrol vertolkte tegen Feyenoord, kwam er wel wat meer leven in de brouwerij. De IJslander kreeg direct een enorme kopkans, die hij verkwanselde door tegen zijn eigen schouder aan te koppen. Enkele minuten later kreeg Willumsson opnieuw een grote kans, ditmaal volleerde hij van dichtbij over. Utrecht trok de zege over de streep en heeft nu zes punten meer dan zowel Ajax als Feyenoord.