FC Utrecht ontslaat Silberbauer na crisisberaad; De Telegraaf noemt 2 opvolgers

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 09:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:43

Michael Silberbauer is ontslagen bij FC Utrecht vanwege de tegenvallende resultaten in het nieuwe seizoen. De Telegraaf schreef dinsdagochtend al dat de positie van de 42-jarige oefenmeester wankelde. De Domstedelingen kennen een dramatische seizoenstart met nul punten uit drie duels. Utrecht wist het net deze competitie bovendien nog geen enkele keer te vinden.

De 1-0 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle van afgelopen zaterdag is keihard aangekomen bij Utrecht. Eerder werd er ook al verloren van sc Heerenveen (0-2) en PSV (2-0). Zondag staat er voor Utrecht een thuisduel met Feyenoord op het programma. De clubleiding hield maandag een crisisberaad over de sportieve crisis waarin de club door de tegenvallende resultaten in beland is. Uit die gesprekken is gekomen dat er geen toekomst voor Silberbauer bij de club is. Het is nog niet bekend wie de Deense trainer opvolgt.

De Telegraaf stelde dindsagochtend dat er verschillende argumenten te geven waren voor óf tegen hard ingrijpen. De nederlaag bij PSV was geen verrassing, aangezien Utrecht voor het laatst in 1996 een punt uit Eindhoven meenam. Tegen Heerenveen werd een gelijkopgaande wedstrijd verloren, waarna de ploeg van Silberbauer tegen PEC voor het eerst echt machteloos oogde zonder doelpuntenmachine Anastasios Douvikas, die zijn transfer naar Celta de Vigo afrondde.

Erik ten Hag verliet Utrecht in januari 2018 voor Ajax. Sindsdien is er geen sprake meer geweest van continuïteit op het trainersfront. In de afgelopen vijfenhalf jaar heeft de Eredivisionist zeven verschillende hoofdtrainers gehad, van wie er vier voortijdig vertrokken. Silberbauer is nu nummer vijf. Alleen de interim-trainers Dick Advocaat en Rick Kruys maakten hun klus af. De Telegraaf stelt dat er momenteel weinig geschikte beschikbare trainers zijn om Silberbauer op te volgen. De ‘oude rotten in het vak’ Ron Jans en Fred Rutten zijn volgens de ochtendkrant de uitzondering.

