Johan Derksen windt zich op over ‘kwade genius’ in de Eredivisie

Woensdag, 30 augustus 2023 om 10:54 • Laatste update: 11:39

Johan Derksen is van mening dat Jordy Zuidam zich de sportieve malaise bij FC Utrecht mag aantrekken. De Domstedelingen namen dinsdag per direct afscheid van hoofdtrainer Michael Silberbauer na de dramatische start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Zuidam, verantwoordelijk voor de technische zaken bij Utrecht, lijkt voorlopig buiten schot te blijven.

Utrecht kent een dramatische seizoenstart met nul punten uit drie duels. De club wist bovendien het net nog geen enkele keer te vinden in de eerste drie competitiewedstrijden. Het resultaat is een zestiende notering in de Eredivisie en het eerste trainersontslag van het seizoen. De club hield maandag een crisisberaad en besloot de wegen te scheiden met Silberbauer.

Ook bij Vandaag Inside kwam de (sportieve) malaise bij Utrecht dinsdag ter sprake. "De kwade genius is natuurlijk Zuidam", trapt Derksen het onderwerp af. "Dat is ook zo'n piepeltje. Hij heeft én Silberbauer aangetrokken én alle spelers gecontracteerd. Dan kun je wel trots zijn als je een keer een speler verkoopt, maar als daar geen goede voor terugkomt, hef je jezelf op. Hij is verantwoordelijk."

Zuidam slaagde erin om Tasos Douvikas deze zomer voor een recordbedrag te verkopen aan Celta de Vigo. De Griek verhuist voor een bedrag van 12 miljoen euro naar LaLiga. Derksen vindt overigens niet dat Zuidam meteen ontslagen moet worden als technisch directeur van Utrecht. "Ik pleit niet voor ontslagen, dat vind ik een modieuze term in de voetballerij. Maar hij is wel de aanstichter van alle problemen."