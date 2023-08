FC Utrecht bevestigt vertrek Douvikas en verbreekt eigen transferrecord

Maandag, 28 augustus 2023 om 14:38 • Wessel Antes

Tasos Douvikas is officieel speler van Celta de Vigo, zo melden de Spaanse club en FC Utrecht via de officiële kanalen. De 24-jarige spits uit Griekenland heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028. Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf levert Douvikas de Domstedelingen maar liefst 12 miljoen euro op. Daarmee verbreekt hij het uitgaande transferrecord van Quinten Timber, die vorige zomer voor 7,4 miljoen euro naar Feyenoord vertrok.

Via de clubwebsite reageert technisch directeur Jordy Zuidam op het vertrek van Douvikas. “De ontwikkeling die Tasos in Utrecht heeft doorgemaakt, is enorm. We zagen hem de afgelopen jaren elke maand beter worden. Zijn prestaties spreken voor zich en onderschrijven de groei die hij bij FC Utrecht heeft doorgemaakt. Als eerste FC Utrecht-speler ooit werd hij topscorer van de Eredivisie; een prestatie die zorgde voor veel interesse voor hem.”

?????????????? ?? Douvikas llega al Olimpo celeste ????



El máximo goleador de la #Eredivisie, internacional con @EthnikiOmada, fortalece nuestra delantera hasta 2028 ??



¡Bienvenido, Tasos! ?a??? ???ate! ??#BenvidoDouvikas — RC Celta (@RCCelta) August 28, 2023

Douvikas kwam in de zomer van 2021 voor 1,2 miljoen euro over van Volos en levert nu een veelvoud van dat bedrag op. Zuidam bevestigt dat de Griek het transferrecord heeft verbroken, al noemt Utrecht geen precies bedrag. “Uiteindelijk hebben we met Celta de Vigo een akkoord bereikt over de transfersom die is gemoeid bij de overgang van Tasos, die nu nogmaals de boeken ingaat: als duurste FC Utrecht-speler ooit. Sportief gezien is het vertrek van Tasos uiteraard een aderlating, maar voor de financiële gezondheid van de club is het een heel belangrijke en waardevolle transactie. Wij bedanken Tasos voor zijn tomeloze inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes toe in Spanje.” In Stadion Galgenwaard lag Douvikas nog tot medio 2025 vast.

Douvikas kwam afgelopen seizoen tot liefst 19 treffers in 32 competitieduels, wat hem samen met Xavi Simons de topscorerstitel opleverde. Dat de spits dat aantal heeft gehaald is knap te noemen, daar Utrecht niet bepaald uitblonk en uiterst wisselvallig was. De Domstedelingen kwamen in totaal 55 keer tot scoren. Door de 4 assists die Douvikas ook nog afleverde, had hij een aandeel in maar liefst 42 procent van de totale productie.