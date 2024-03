FC Twente wil per direct afscheid nemen van Joshua Brenet na veroordeling

Het lijkt erop dat Joshua Brenet zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld voor FC Twente. Voetbal International meldt dinsdagavond dat de club uit Enschede nu al van de dertigjarige rechtsback af wil. Eerder op dinsdag kreeg Brenet te horen dat hij een maand de gevangenis in moet.

Volgens VI praat Twente met Brenet en zijn management over de ontbinding van zijn contract. De verwachting is dat de formaliteiten daaromheen snel zullen worden afgerond.

Dinsdag bepaalde de rechtbank in Almelo dat Brenet een maand de cel in moet. De voetballer van Twente werd twee keer in korte tijd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, en dat terwijl hij nog in zijn proeftijd zat voor een veroordeling van huiselijk geweld.

Daarnaast kreeg de geboren Limburger in 2021 een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur opgelegd. Door deze nieuwe veroordeling moet hij deze nu alsnog uitvoeren.

Brenet heeft overigens besloten om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Twente wil dat echter niet afwachten, en is dus voornemens om voortijdig afscheid van Brenet te nemen.

Afgelopen weekend werd al bekend dat Brenet volgend seizoen sowieso niet meer in de Grolsch Veste actief zal zijn. De verdediger wilde zijn aflopende contract niet verlengen, omdat hij een stap wil maken.

Brenet speelt sinds begin 2022 bij Twente. Sindsdien kwam hij tot 74 officiële duels voor de huidige nummer drie van de Eredivisie. Daarin noteerde hij veertien goals en negen assists.

Reactie Twente

Tijmen van Wissing vanmeldt dat Twente woensdag met een reactie komt. "Op dit moment bevestigen zij dus nog niet de berichtgeving van VI dat de wegen tussen beide partijen gaan scheiden", aldus Van Wissing op X.