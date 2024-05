FC Twente Vrouwen kampioen van Nederland na zege in De Grolsch Veste

FC Twente Vrouwen heeft zich gekroond tot kampioen van Nederland. De Tukkers hadden aan een zege tegen Telstar genoeg om niet afhankelijk te zijn van het resultaat van concurrent Ajax, en slaagden in hun missie: 2-0. Jaimy Ravensbergen verzorgde beide treffers. Het is de negende landstitel in de geschiedenis voor FC Twente Vrouwen.

Bijzonderheden:

Twente had zich de voorbije weken al kunnen kronen tot de beste van de Azerion Vrouwen Eredivisie, maar het 2-2 gelijkspel bij FC Utrecht en de 2-0 nederlaag bij Fortuna Sittard betekenden dat het thuis tegen Telstar moest gebeuren. En dat gebeurde ook.

?? Jaimy Ravensbergen is goud waard voor FC Twente vrouwen! 2??-0?? ?? J. Ravensbergen (30') ?? J. Ravensbergen (38') — ESPN NL (@ESPNnl) May 11, 2024

Ravensbergen tekende na een halfuur spelen voor de eerste treffer van de middag, door een hoekschop met haar dijbeen binnen te lopen. Ruim vijf minuten voor rust maakte Ravensbergen haar tweede van de middag, door alert te reageren op een rebound: 2-0.

Telstar had weinig in te brengen, al moest Twente-goalie Leonie Doege wel handelend ingrijpen op een poging van Isabelle Nottet. Het kampioenschap van Twente kwam nooit serieus meer in gevaar. Ajax deed ondertussen wat het moest doen tegen ADO Den Haag (1-3), maar het mocht door de overwinning van Twente dus niet baten voor de Amsterdammers.

