FC Twente treft tegen Manchester United gelijk genoeg ‘oude bekenden’ in de Europa League

Sinds de loting op 30 augustus weet FC Twente dat het zich kan opmaken voor een lastige Europa League-campagne. Met als kers op de taart het affiche tegen het Manchester United van Erik ten Hag.

Terwijl beide ploegen nog nooit eerder tegen elkaar hebben gespeeld, zijn er wel bekenden van elkaar. Zo begon Ten Hag zijn loopbaan bij de ploeg uit Enschede en sloot de Nederlandse coach zijn voetbalcarrière daar ook af.

Van 2006 tot en met 2009 was de ex-trainer van onder andere Ajax assistent-trainer van FC Twente. In 2022 vertrok Ten Hag naar the Red Devils en daar is hij nu bezig aan zijn derde seizoen.

Ook Ten Hags assistent René Hake kent FC Twente erg goed. Zo was Hake van 2015 tot en met 2017 actief als hoofdtrainer van de Tukkers.

Ruud van Nistelrooij, een andere assistent van Ten Hag, is geen trainer of speler geweest van FC Twente. Wel heeft hij, huidig topscorer van de Eredivisie, Sem Steijn al ontmoet. Zo kreeg Steijn tips om zijn trap te verbeteren van de oud-voetballer van onder meer Manchester United en Real Madrid.

De Engelse grootmacht is natuurlijk de gedoodverfde favoriet voor het duel met FC Twente. Woensdagavond om 21:00 uur neemt FC Twente het voor de eerste keer op tegen Manchester United op Old Trafford.