FC Twente start met fitte Youri Regeer; Ünüvar opnieuw bankzitter

Donderdag, 24 augustus 2023 om 17:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:59

Joseph Oosting heeft de opstelling van FC Twente voor het Conference League-duel met Fenerbahçe bekendgemaakt. De oefenmeester kan niet beschikken over Joshua Brenet, wiens plek rechts achterin wordt ingenomen door Alfons Sampsted. Youri Regeer was een twijfelgeval, maar is fit genoeg bevonden om te starten. Aan de kant van Fenerbahçe starten onder meer Ferdi Kadioglu, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic. De wedstrijd begint om 19.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Veronica.

Lars Unnerstall is de doelman van de Tukkers. Hij ziet Sampsted, Robin Pröpper, Mees Hilgers en Michal Sadílek voor zich staan. Regeer vormt het blok op het middenveld met Mathias Kjølø, terwijl Sem Steijn de 10-positie bekleed. Hij moet spits Manfred Ugalde van bruikbare ballen voorzien. De flanken worden bezet door Daan Rots (rechts) en Michel Vlap (links). Onder meer Naci Ünüvar en Alec Van Hoorenbeeck nemen plaats op de bank.

Fenerbahçe is uitstekend aan het seizoen begonnen. De Turkse grootmacht speelde tot op heden zes officiële duels, vier in de Conference League-voorrondes en twee in de Süper Lig, en won die allemaal. Tijdens het duel met Samsunspor (0-2) afgelopen weekend kreeg trainer Ismail Kartal echter tegenvallers te verwerken, daar zowel Fred als Cengiz Ünder niet ongeschonden uit de wedstrijd kwam. Tadic en Szymanski hebben hun plek snel gevonden in Istanbul. Laatstgenoemde was in zes wedstrijden al goed voor drie treffers en drie assists, terwijl Tadic in hetzelfde aantal wedstrijden goed was voor drie goals en twee assists. Laatstgenoemde speelde bovendien twee jaar voor de Tukkers.

Net als Fenerbahçe is ook Twente het seizoen uitstekend begonnen. De ploeg van Oosting heeft zes punten uit twee Eredivisie-duels gehaald, terwijl er daarvoor ook werd afgerekend met Hammarby IF en Riga FC in de Conference League. Oosting kreeg in het duel met PEC Zwolle (3-1) echter ook te maken met tegenvallers met het uitvallen van Brenet en Regeer. De inzetbaarheid van laatstgenoemde was tot het laatste moment onzeker. De Tukkers reikten vorig seizoen ook tot de play-offs, waarin de latere verliezend finalist Fiorentina nipt te sterk bleek. Veertien jaar geleden speelde Twente al eens in de Europa League bij Fenerbahçe. Clublegende Blaise N'Kufo zorgde toen met een dubbelslag voor een sensatie: 1-2.

Opstelling Fenerbahçe: Irfan Can; Müldür, Djiku, Oosterwolde, Kadioglu; Fred, Yüksek, Szymanski; Kent, Batshuayi, Tadic.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Hilgers, Sadílek; Regeer, Steijn, Kjølø; Daan Rots, Ugalde, Vlap.