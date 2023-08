FC Twente slaat via Sem Steijn toe in de verlenging en bereikt volgende ronde

Donderdag, 3 augustus 2023 om 22:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:54

FC Twente is erin geslaagd de derde voorronde van de Conference League te bereiken. In de Tele2 Arena in Stockholm hadden de Tukkers het lang lastig met Hammarby. De Zweden kwamen in de eerste helft via Jusef Erabi op voorsprong. Hij had daarbij het geluk dat Robin Pröpper zijn schot cruciaal van richting veranderde. Na negentig minuten stond de 1-0 stand op het scorebord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. In minuut 115 zorgde Sem Steijn via een fraaie dropkick voor grote ontlading bij de Tukkers: 1-1. Twente neemt het in de volgende ronde op tegen FC Riga.

Trainer Joseph Oosting begon ten opzichte van het heenduel in De Grolsch Veste (1-0) ongewijzigd aan de return. Onder de lat stond Lars Unnerstall, die voor zich een viermansachterhoede had staan die bestond uit Joshua Brenet, Mees Hilgers, Pröpper en Gijs Smal. Op het middenveld moesten Michal Sadílek en Mathias Kjølø voor de controle zorgen, terwijl Steijn de meest vooruitgeschoven man was. Laatstgenoemde besliste het duel een week eerder ook al. Flankspelers Daan Rots (rechts) en Michel Vlap (links) moesten voor de aanvoer richting spits Manfred Ugalde zorgen. Bij Hammarby stond Rotterdammer Shaquille Pinas net als vorige week in de basiself.

Waar Twente het heenduel domineerde, was dat in de eerste helft in Stockholm niet het geval. De Tukkers werden amper dreigend, terwijl Hammarby voor zijn eigen fanatieke fans een stuk overtuigender voor de dag kwam. De openingsfase stond bij Twente in het teken van slordigheden, terwijl Hammarby aandrong. De Zweden wisten ondanks meerdere dreigende momenten echter geen grote doelkansen te creëren. Hammarby's mede-eigenaar Zlatan Ibrahimovic zag dat Vlap na een half uur een schotje loste, waar Oliver Dovin weinig problemen mee had. Aan de andere kant was het plots wel raak. Erabi probeerde het van een meter of twintig en zag zijn inzet via Pröpper over Unnerstall in het net belanden: 1-0. Twente liet na de openingstreffer wat meer zijn tanden zien, maar ging met een achterstand rusten.

Oosting besloot in de rust Pröpper in de kleedkamer achter te laten. Hij werd vervangen door Max Bruns. De mandekker zag hoe Ugalde vlak daarna de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Pinas ging in de fout en moest toezien hoe de Costa Ricaan richting doel rende. Ugalde vond Dovin echter op zijn pad. Ogenblikken later kreeg Steijn de volgende grote kans. Uit een hoekschop van Vlap kopte de middenvelder net naast. Twente speelde beduidend aanvallender dan in het eerste bedrijf, waardoor de ploeg ruimtes achterliet. Daar profiteerde Adi Nalic bijna van. Na een razendsnelle counter omspeelde de Bosniër Mees Hilgers, waarna hij zijn schot een meter naast zag gaan. Aan de andere kant kreeg weer Steijn een goede mogelijkheid. Hij draaide zich op aangeven van Rots knap vrij, maar stuitte op de benen van Dovin.

In de laatste twintig minuten van de tweede helft kwam het tempo wat lager te liggen. Mede door overtredingen en blessurebehandelingen kwam het spel vaak stil te liggen. Tegenvaller voor Twente was het geblesseerd uitvallen van Smal, die werd afgelost door Youri Regeer. De nieuwe linksback zag hoe Steijn even later een kans voor zichzelf creëerde. De Hagenees kapte zich knap vrij en zag zijn harde schot een meter of anderhalf over het Zweedse doel vliegen. Van het agressieve, overtuigende spel van Hammarby in de eerste helft was in het slot weinig meer over. Twente nam de regie in handen en speelde op de helft van de gastheren. Ugalde werd nog dreigend via een kopbal, die niet hard genoeg was om Dovin écht te verwarren.

In de verlenging werden beide ploegen dreigend. Zo schoot Joel Nilsson net naast het doel van Unnerstall, terwijl de doelman even later redding moest brengen. Twente liet zichzelf ook zien. Zo kreeg Steijn een goede schietkans, maar hij zag zijn poging net naast het doel vliegen. Twente bleef aandringen en vijf minuten voor tijd zorgde Steijn via een fraaie dropkick voor de 1-1. Twente moest het vijf minuten volhouden. Grote zorgen kende het daarin niet. Sterker nog: de ploeg van Oosting kreeg via Ugalde nog de kans om te winnen, maar hij zag zijn schot gekeerd worden door Dovin. Hammarby drong in blessuretijd nog aan, maar Twente hield stand.