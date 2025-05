FC Twente plaatst zich na zenuwslopende wedstrijd ten koste van NEC voor finale play-offs

FC Twente heeft zich ten koste van NEC geplaatst voor de finale van de play-offs voor een ticket naar de Conference League. In de Grolsch Veste was de spanning lange tijd om te snijden, was er zelfs een verlenging nodig, maar trokken de Tukkers met een man minder aan het langste eind: 3-2. De winnende goal kwam op naam van Younes Taha. In de finale wacht zondag AZ in Alkmaar.

Twente begon uitstekend aan de wedstrijd en werd meerdere malen gevaarlijk. Na een kwartier spelen beloonde de thuisploeg zich met een voorsprong. Een lage voorzet van Michel Vlap werd door Robin Roefs weggetikt, maar belandde recht voor de voeten van Michal Sadílek, die de bal met links binnenschoot: 1-0.

Ook in de fase daarna had NEC absoluut niets te vertellen en leek het erop dat Twente met ruime cijfers over de Nijmegenaren heen zou walsen. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Joseph Oosting, totdat de wedstrijd vlak voor rust een enorme wending kreeg na een domme rode kaart van Alec van Hoorenbeeck. Vlak voor rust sloeg Bryan Linssen bijna meteen toe, maar Przemyslaw Tyton tikte zijn inzet ternauwernood op de lat.

Na rust liet NEC er geen gras over groeien. Binnen twee minuten stond het namelijk al gelijk. Kodai Sano schoot na zwak wegwerken van Sem Steijn verwoestend raak: Tyton kon de bal alleen maar voorbij horen komen.

Daar liet de ploeg van Rogier Meijer het niet bij. De ploeg bleef aanzetten in de zoektocht naar een voorsprong en die kreeg het al snel. Een steekbal van Sami Ouaissa werd koeltjes afgemaakt door Vito van Crooij. In eerste instantie werd buitenspel geconstateerd, maar de VAR draaide die beslissing terug: 1-2.

Twente leek het even kwijt en het gemor op de tribunes in de Grolsch Veste begon toe te nemen. Van Crooij hielp de thuisploeg echter een handje met een dramatische pass. Daardoor kon Ricky van Wolfswinkel alleen op Roefs af. Het lukte de spits echter niet om de NEC-doelman te verschalken, dus sloeg Steijn in de rebound toe voor de gelijkmaker.

In de slotfase van de reguliere speeltijd was Linssen nog heel dicht bij de winnende treffer. De spits probeerde het achter zijn standbeen, maar trof de paal. Ook voorkwam Max Bruns op geweldige wijze een grote kans voor NEC. Zo moest er een verlenging gespeeld worden.

Daarin kwam Twente met een man minder op een 3-2 voorsprong via invaller Taha, waarna Calvin Verdonk namens NEC de paal raakte. In de tweede helft van de verlenging was het vooral tegenhouden voor Twente, maar daarin slaagde het. Zondag wacht in Alkmaar de finale tegen AZ, dat eerder op de avond makkelijk afrekende met sc Heerenveen.