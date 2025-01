'FC Twente meldt zich opnieuw bij Ajax om problematische positie te versterken'

FC Twente overweegt om opnieuw bij Ajax aan te kloppen om daar een speler weg te plukken, zo beweert althans Twente Insite. Het gaat daarbij om Gerard Alders, een rechtsback uit de beloftenploeg.

De Tukkers kampen namelijk met een probleem op die specifieke positie. Bart van Rooij is eigenlijk de enige naam die op die plek uit de voeten kan en dus kan een extra versterking daar geen kwaad.

Normaliter zou Youri Regeer ook op de rechtsbackpositie kunnen voetballen, maar de voormalig Ajax-speler lijkt zijn plekje te hebben gevonden op het middenveld van Joseph Oosting.

Technisch directeur Arnold Bruggink zou volgens de regionale bron daarom een belletje hebben gepleegd naar de hoofdstad. De situatie van de negentienjarige Alders zou naar verluidt besproken zijn in dat belletje.

Volgens de informatie van Twente Insite mikken de Tukkers om een huurconstructie met de optie tot koop en is het niet bekend of Ajax bereid is mee te werken aan een overstap van de jongeling.

Alders, die voornamelijk als rechtsback speelt maar ook als linksachter uit de voeten kan, is vaste basisklant bij Jong Ajax. De negentienjarige verdediger speelde in elk duel mee en deed dat bijna altijd vanuit de basis.

Bij FC Twente lopen meerdere spelers met een verleden bij de recordkampioen. Naast Regeer liepen ook Issam El Maach (nu door de Enschedeërs verhuurd aan Roda JC), Przemyslaw Tyton, Anass Salah-Eddine, Bas Kuipers en Carel Eiting ooit rond in Amsterdam.