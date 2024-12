FC Twente maakt ondanks gemiste penalty Van Wolfswinkel nog steeds kans op knock-outfase Europa League

FC Twente is er niet in geslaagd het zesde duel in de competitiefase van de Europa League winnend af te sluiten. Op bezoek bij Olympiacos miste Ricky van Wolfswinkel een strafschop, terwijl doelman Lars Unnerstall aan de overzijde een penalty van Ayoub El Kaabi stopte. Het bleef 0-0. De Tukkers staan met nog twee speelronden te gaan op vier punten.

Lars Unnerstall moest de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en PSV missen, maar was op tijd fit en nam de plek van Przemyslaw Tyton in. De defensie van de Tukkers bestond uit Bart van Rooij, Alec Van Hoorenbeeck, Mees Hilgers en Anass Salah-Eddine.

Youri Regeer en Michal Sadílek waren de controleurs op het middenveld. Sem Steijn was de nummer 10 van dienst. Ricky van Wolfswinkel speelde opvallenderwijs samen in de voorhoede met Sam Lammers, die in de basis stond ten koste van Daan Rots. De voorhoede werd gecompleteerd door Michel Vlap, die vanaf links speelde.

Van Wolfswinkel had zijn ploeg een grote dienst kunnen bewijzen, want na negen speelminuten mocht hij aanleggen voor een strafschop na een handsbal in de zestien van Panagiotis Retsos. Mogelijk gehinderd door de laserpennen vanuit het Griekse publiek schoot Van Wolfswinkel niet overtuigend genoeg in om doelman Konstantinos Tzolakis te verrassen.

Vijf minuten voor het rustsignaal kreeg ook Olympiacos een penalty toegekend van arbiter Jérôme Brisard, die floot voor een overtreding van Sadílek. Ayoub El Kaabi ging achter de bal staan, maar Unnerstall bracht redding.

In de tweede helft was het aantal gecreëerde kansen schaars. De grootste kans ontstond tien minuten na de rust, toen Retsos over de bal heen maaide en Anass Salah-Eddine kon overnemen. De vleugelverdediger schoot echter te wild en gehaast: de doelpoging ging naast.

In de slotfase deelden beide teams nog enkele speldenprikjes uit, al kwam er aan de stand op het scorebord geen verandering meer.