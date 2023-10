FC Twente krijgt in aanloop naar burenruzie vervelend nieuws te verduren

Maandag, 16 oktober 2023 om 14:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:53

FC Twente moet het zondag in de derby tegen Heracles Almelo stellen zonder Michel Vlap. De 26-jarige middenvelder annex buitenspeler heeft een enkelblessure opgelopen, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Het is daarom de vraag of Vlap een week later wél fit genoeg is. Dan staat de topper in De Kuip tegen Feyenoord op het programma.

Het ontbreken van Vlap zondag is een fikse aderlating voor Twente. De behendige Fries is een belangrijke spil in het elftal van Joseph Oosting, dat met 21 punten uit 8 duels een uitstekende seizoenstart kent.

Vlap bekleedt in het elftal een rol als hangende linksbuiten, van waaruit hij tot nog toe twee goals en een assist produceerde. Omdat ook Naci Ünüvar niet fit is, wordt de spoeling wel heel dun op de vleugels.

Oosting kan nog kiezen uit Daan Rots, Mitchell van Bergen en Younes Taha. Ook Ricky van Wolfswinkel, normaliter een centrumspits, heeft in noodgevallen al als linksbuiten gespeeld.

In de laatste wedstrijd voor de interlandbreak (tegen Fortuna Sittard, 0-3 winst) bekleedden Vlap en Rots respectievelijk de linker- en rechtervleugel. Taha kwam toen als invaller binnen de lijnen.

Ook de wedstrijd tegen Feyenoord wordt dus een race tegen de Klok voor Vlap. Twente behaalde in de eerste acht duels één puntje meer dan de Rotterdammers, die vierde staan.

De ploeg van Arne Slot is met PSV en AZ de enige die nog niet verloren heeft dit Eredivisie-seizoen. Twente deed dat wel één keer: tegen RKC Waalwijk, op 24 september (1-0).