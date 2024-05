FC Twente kent mogelijke tegenstanders in voorronde Champions League

FC Twente weet welke tegenstanders het kan treffen in de derde voorronde van de Champions League. De nummer drie van de Eredivisie wacht een tweeluik met LOSC Lille, Rangers FC, Red Bull Salzburg of Slavia Praag.

Twente stelde op de slotdag in de Eredivisie plek drie veilig, waardoor het instroomt in de derde voorronde van het miljardenbal. De laatste keer dat Twente op het hoogste Europese niveau speelde, was in het seizoen 2011/2012. Destijds bereikten ze de play-offs, maar werden verslagen door Benfica.

Die tegenstander zullen ze deze keer dus niet treffen. Door de top 4-klassering van Atalanta in de Serie A, ontloopt het namelijk het Benfica van Roger Schmidt, dat rechtstreeks wordt toegelaten tot het miljardenbal. Lille neemt die plek nu over.

De Fransen eindigden als vierde in de Ligue 1. Slavia Praag, Rangers FC en Red Bull Salzburg eindigden allen als tweede in hun nationale competitie.

Mocht de ploeg van trainer Joseph Oosting de derde voorronde doorkomen, plaatst het zich voor de play-offs van het miljardenbal. Wanneer de Tukkers ook de play-offs overleven, plaatsen zij zich definitief voor de groepsfase van de Champions League, waarvan PSV en Feyenoord al verzekerd zijn.

Volgend jaar wordt de Champions League voor het eerst afgewerkt volgens de nieuwe opzet. De traditionele groepsfase wordt omgegooid naar één grote competitie met 36 clubs, waarin iedereen acht duels speelt. De beste acht gaan door naar de knock-outfase, de nummers 9 t/m 24 spelen een extra play-offronde.

Op maandag 22 juli, wanneer de loting plaatsvindt, zal bekend worden tegen wie Twente het zal gaan opnemen. Dan wordt ook duidelijk of Twente begint met een thuis- of uitwedstrijd. De wedstrijden worden vervolgens afgewerkt op 6 of 7 en 13 augustus.

