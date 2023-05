FC Twente gaat vermeend racisme tegen Brian Brobbey onderzoeken

Woensdag, 31 mei 2023 om 11:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:31

FC Twente gaat onderzoeken of Brian Brobbey racistisch is bejegend, zo schrijft TC Tubantia. Zondagavond na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Ajax deelde Ajacied Steven Berghuis een klap uit aan een supporter die bij de bus stond. De regionale krant meldde toen op basis van een anonieme bron dat het motief achter de vuistslag een racistische opmerking richting Brobbey zou zijn. Twente gaat nu op basis van videobeelden beoordelen of dat ook daadwerkelijk het geval is.

Ajax verloor zondagmiddag op bezoek bij FC Twente met 3-1, waardoor het als derde eindigde in de Eredivisie en Champions League-voetbal voor komend seizoen definitief misliep. Na afloop van het duel in de Grolsch Veste gingen er op social media al snel beelden rond van Berghuis die een vuistslag uitdeelde aan een supporter. Tubantia bracht een ooggetuigenverklaring naar buiten waarin gezegd werd dat Brobbey werd uitgemaakt voor 'kankerzwarte'.

De politie-eenheden van Amsterdam en Oost-Nederland kunnen en willen niet zeggen of er aangiftes binnen zijn gekomen tegen Berghuis of de supporter. "Het kan ook zijn dat die persoon helemaal niet in deze regio woont", zegt een woordvoerder over de fan. Bovendien doet de politie nooit uitspraken over individuele gevallen. FC Twente gaat onderzoeken wie de man in kwestie is en wat hij geroepen zou hebben. Pas daarna wil de club ingaan op mogelijke maatregelen.

Ook bestaat de kans dat Berghuis wordt gestraft voor zijn actie. De aanvaller annex middenvelder ontving van Ajax al een geldboete en zou ook door de KNVB op het matje geroepen kunnen worden. De voetbalbond laat via een woordvoerder echter weten dat het een lastige kwestie is. "Het is buiten het stadion gebeurd, maar het gaat dan wel weer over voetbal." Het incident is onderwerp van gesprek binnen de KNVB, weet Tubantia. Volgende week wordt er meer duidelijkheid verwacht.