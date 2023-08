FC Twente gaat met Van Wolfswinkel én Ugalde op jacht naar mirakel

Donderdag, 31 augustus 2023 om 18:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:37

De opstelling van FC Twente voor de return in de Conference League tegen Fenerbahçe is bekend. Trainer Joseph Oosting kiest ervoor om Max Bruns te laten starten door de afwezigheid van de geblesseerde Mees Hilgers. Ricky van Wolfswinkel komt bovendien in het elftal in een poging iets aan de 5-1 nederlaag in Istanbul te doen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. Het duel begint om 19:00 uur en is te zien op SBS 9.

Lars Unnerstall verdedigt het doel van Twente. De Duitse sluitpost ziet een viermansverdediging voor zich staan, bestaande uit Alfons Sampsted, Robin Pröpper, Bruns en Michal Sadílek. Het aanvallend ingestelde middenveld bestaat uit Mathias Kjølø, Sem Steijn en Michel Vlap. Voorin moeten Daan Rots, Manfred Ugalde en Van Wolfswinkel voor de broodnodige treffers zorgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Twente begon vorige week uitstekend in Istanbul en de 0-1 van Ugalde kwam dan ook niet als een verrassing. Na de rode kaart voor Youri Regeer veranderde alles (5-1). De verdediger is vanzelfsprekend geschorst, terwijl Hilgers kampt met een liesblessure. De Tukkers waren deze zomer niet al te actief op de transfermarkt, al is de komst van Mitchell van Bergen en Carel Eiting aanstaande. Afgelopen week was er de nodige kritiek op het besluit van Twente om zijn supporters onder het uitvak te verplaatsen. In eerdere wedstrijden ging het mis in het uitvak, maar omdat Fenerbahçe geen uitsupporters mee mag nemen hebben de betreffende Twente-fans hun plek teruggekregen.

Fenerbahçe was afgelopen weekend vrij om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op het duel in De Grolsch Veste. Na de 5-1 in Turkije lijkt de return echter vooral een strijd om de eer en de coëfficiënten. Doelman Altay Bayindir, die vorige week al vervangen werd door Irfan Can Egribayat, staat op het punt een transfer naar Manchester United te maken. De Gele Kanaries hebben zich daarop voorbereid en kondigden deze week de komst van Dominik Livakovic aan. Tegenvaller voor trainer Ismail Kartal is de afwezigheid van Ferdi Kadioglu. De Nijmegenaar heeft een spierscheuring opgelopen en ligt voorlopig uit de roulatie.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Sampsted, Pröpper, Bruns, Sadílek; Kjølø, Steijn, Vlap; Rots, Ugalde, Van Wolfswinkel.

Opstelling Fenerbahçe: Egribayat; Osayi-Samuel, Aziz, Rodrigo, Oosterwolde; Fred, Yüksek, Yandas; Ünder, Dzeko, Tadic.