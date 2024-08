FC Twente bekeek verdediger van PSV als vervanger van Robin Pröpper

Armando Obispo is in beeld geweest bij FC Twente, zo meldt Tijmen van Wissing in DeOosttribune. De verdediger van PSV moest als opvolger dienen van de naar Rangers FC vertrokken Robin Pröpper, maar is het niet geworden.

Sinds het vertrek van Pröpper heeft FC Twente de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger ingezet. Verschillende namen hebben daarbij de revue gepasseerd, maar tot op heden slaagde Arnold Bruggink er niet in om een nieuwe naam te presenteren.

Presentator Bert van Losser laat in De Oosttribune de naam van Obispo vallen. "Die is niet fit", aldus Van Wissing. "En die hadden ze allang in kaart. Maar die is het niet geworden."

Eredivisie FC Utrecht UTR 2024-09-01T10:15:00.000Z 12:15 FC Twente TWE

"FC Twente zoekt een ervaren verdediger, maar ik denk dat ze met Mees Hilgers en Max Bruns in het centrum gaan spelen dit seizoen", aldus Van Wissing. "Ik denk niet dat je iemand terugkrijgt van het niveau Pröpper."

"Ik ben nog steeds van mening dat er geen vervanger voor Pröpper klaar had moeten staan, want dat kan bijna niet", stelt Van Wissing. "Die speel je er nooit uit. Nu gaan ze kijken of ze een verdediger kunnen huren, maar clubs eisen vaak dat huurspelers veel moeten spelen."

Ook Thomas Beelen was in het verleden in beeld bij FC Twente. Uiteindelijk ging de voorkeur van de geboren Harderwijker uit naar Feyenoord, waar hij afgelopen seizoen onder Arne Slot een uitstekende indruk achterliet.

FC Twente wist zich vrijdag wel op een andere positie te versterken. Bart van Rooij maakt na veertien jaar in dienst van NEC de overstap naar de Grolsch Veste. Hij heeft een contract getekend voor vier seizoenen.