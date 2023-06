FC Groningen wil stunten en doet uitblinker van Sparta Rotterdam ‘flink aanbod’

Zaterdag, 3 juni 2023 om 19:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:52

FC Groningen is nadrukkelijk geïnteresseerd in Mica Pinto, zo schrijft Voetbal International zaterdag. De Trots van het Noorden heeft de 29-jarige linksback van Sparta Rotterdam een 'flink aanbod' gedaan in de hoop hem te verleiden tot een overstap naar de Keuken Kampioen Divisie. Het zou een zeer opvallende transfer zijn, maar Pinto denkt serieus na over een overstap naar Groningen.

De toekomst van Pinto is al enige tijd onzeker. De Luxemburger gaf in een eerder stadium aan te willen blijven op Het Kasteel, maar van een akkoord tussen club en speler is nog altijd geen sprake. Groningen, dat dit seizoen kansloos degradeerde uit de Eredivisie, hoopt van die onzekerheid te profiteren en heeft Pinto een aanbieding gedaan. Medio april liet hij na de 4-0 zege tegen sc Heerenveen weten dat hij bij Sparta had aangegeven te willen blijven. "Voor mij is het heel duidelijk: ik heb grote gevoelens voor deze club", vertelde hij bij ESPN. De kans op een langer verblijf bij Sparta lijkt echter klein.

Een overstap naar Groningen is nog geen uitgemaakte zaak. Pinto is één van de sterkhouders in het team van trainer Maurice Steijn en is vanwege zijn aflopende contract een aantrekkelijke optie voor veel clubs uit binnen- en buitenland. Pinto zou lange tijd een voorkeur hebben gehad voor een transfer naar het buitenland, maar neemt het aanbod van Groningen serieus in overweging. Het zou een opmerkelijke transfer zijn voor Pinto, die dit seizoen als opbouwende back goed was voor drie treffers en vier assists.

Het is duidelijk dat Groningen er alles aan doet om zijn verblijf in de Keuken Kampioen Divisie te beperken tot één seizoen. Eind mei meldde RTV Noord dat Groningen in Kevin van Veen zijn nieuwe aanvalseider ziet. Als de 32-jarige spits van het Schotse Motherwell daadwerkelijk de overstap naar Groningen maakt, kan ook die transfer als grote stunt worden bestempeld. De Eindhovenaar was dit seizoen in de Premiership goed voor maar liefst 20 treffers in 33 wedstrijden. Daarmee eindigde hij als tweede op de topscorerslijst. Ook ex-Groningers Leandro Bacuna (Watford) en Nick Bakker (transfervrij) staan op de radar bij de club.