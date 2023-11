FC Groningen pakt in slotfase eerste competitiezege in 2 maanden tijd

Vrijdag, 24 november 2023 om 21:53 • Bart DHanis • Laatste update: 21:56

FC Groningen heeft vrijdagavond eindelijk weer eens een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Trots van het Noorden was in eigen huis met 2-1 te sterk voor FC Eindhoven. Radinio Balker maakte de eerste Groningse treffer en werkte vervolgens ongelukkig de gelijkmaker achter zijn eigen doelman. Het winnende doelpunt werd gemaakt door Laros Duarte.

Groningen kwam goed uit de kleedkamers en wist al na iets meer dan een kwartier op voorsprong te komen. Balker was voorin blijven hangen na een hoekschop. Toen de bal in tweede instantie werd ingebracht door Thom van Bergen, stond hij op de juiste plek en schoot hij hoog raak.

Vervolgens kwam Eindhoven uit het niets terug tot 1-1. Jorg Schreuders verwerkte een hoge bal niet goed, waardoor Jasper Dahlhaus de bal uit de lucht nam en binnenwerkte. Onderweg werd zijn poging nog aangeraakt door Groningen-doelpuntenmaker Balker, die zo Hidde Jurjus op het verkeerde been zette.

Het eerste kwartier van de tweede helft was een stuk minder vermakelijk dan het eerste kwartier van het eerste bedrijf. Groningen-trainer Dick Lukkien besloot daarop in te grijpen en bracht Duarte binnen de lijnen voor Joey Pelupessy.

Even later werd Lukkien geholpen in de jacht op de eerste driepunter sinds eind september. Mawouna Amevor trok Romano Postema, die alleen op de doelman af kon, naar beneden en ontving daarvoor de rode prent.

Na 79 minuten kwam Groningen bijna op voorsprong. Schreuders haalde uit van buiten de zestien, maar zijn poging werd knap gekeerd door Jorn Brondeel. Uit de corner die daarop volgde raakte Balker de paal namens Groningen.

Luttele minuten later wist Groningen dan toch door de Eindhovense muur te breken. Invaller Duarte schoot de bal van buiten het strafschopgebied laag achter Brondeel en zorgde zo voor de bevrijdende winnende treffer.



Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 16 11 2 3 16 35 2 Roda JC Kerkrade 15 8 5 2 17 29 3 FC Emmen 15 8 5 2 8 29 4 ADO Den Haag 15 7 6 2 7 27 5 SC Cambuur 16 8 3 5 9 27 6 De Graafschap 15 8 2 5 -1 26 7 NAC Breda 16 7 4 5 3 25 8 Jong AZ 15 7 3 5 5 24 9 FC Dordrecht 15 5 8 2 9 23 10 VVV-Venlo 16 6 5 5 -1 23 11 Helmond Sport 15 6 3 6 4 21 12 FC Eindhoven 15 5 6 4 1 21 13 FC Groningen 15 5 4 6 3 19 14 Jong FC Utrecht 14 4 4 6 -8 16 15 Jong PSV 14 5 1 8 -9 16 16 MVV Maastricht 15 4 4 7 -6 16 17 Jong Ajax 15 3 4 8 -11 13 18 Telstar 16 4 1 11 -13 13 19 FC Den Bosch 16 3 1 12 -16 10 20 TOP Oss 15 2 1 12 -17 7