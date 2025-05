FC Groningen laat zich uit over gedrag en schikkingsvoorstel Etienne Vaessen: 'Emoties horen bij het voetbal, maar...'

FC Groningen gaat niet in beroep tegen de schorsing die de aanklager betaald voetbal heeft opgelegd aan Etienne Vaessen. De doelman van de Trots van het Noorden is zodoende voor drie wedstrijden geschorst, plus één voorwaardelijk.

Vaessen werd het onderwerp van een onderzoek van de aanklager wegens zijn gedrag na afloop van het memorabele gelijkspel tegen Ajax in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie (2-2). Hij zou een assistent-trainer van Francesco Farioli hebben geslagen.

Een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, lonkte. FC Groningen maakt donderdagochtend wereldkundig akkoord te gaan met de straf.

"De afgelopen week heeft FC Groningen de tijd benut om uit te zoeken wat er in het tumult dat ontstond, allemaal precies is gebeurd", schrijft de nummer dertien van de Eredivisie in een statement. "Daarbij is gebleken dat er over en weer veel dingen zijn gebeurd die niet op een voetbalveld thuishoren."

"Emoties horen bij het voetbal, maar FC Groningen neemt afstand van ongepast gedrag en keurt de gang van zaken na afloop op het veld in Euroborg af."

"Naar FC Groningen begrepen heeft, heeft de aanklager ervoor gekozen alleen een schikkingsvoorstel te doen aan Vaessen. Als signaal dat dit gedrag in z’n algemeenheid niet thuishoort op een voetbalveld", vervolgt het bericht, "heeft FC Groningen ervoor gekozen het schikkingsvoorstel voor Vaessen te accepteren. De club vindt dat alle spelers te allen tijde een voorbeeldfunctie hebben op en naast het veld."

Ook Ajax-verdediger Ahmetcan Kaplan werd onderzocht, in zijn geval wegens een vermeende klap aan de Groningse aanvoerder Leandro Bacuna. De zaak van de Turkse verdediger werd geseponeerd.

Vaessen is er dus niet bij aan het begin van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Net als in het laatste competitieduel van de afgelopen campagne, zal Dick Lukkien een andere sluitpost moeten selecteren. Tegen PEC Zwolle (2-0 nederlaag) was dat Hidde Jurjus.