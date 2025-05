FC Den Bosch overtuigt allerminst tegen SC Cambuur, maar staat wél in halve finale play-offs

FC Den Bosch staat in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. De Brabanders hadden het zeer moeilijk tegen SC Cambuur, maar herpakten zich en kwamen in de verlenging op 1-1. Dat was voldoende na de 1-0 zege thuis. De volgende tegenstander is ADO Den Haag of Telstar, dat dinsdag met 2-0 won in de heenwedstrijd en zaterdag naar Den Haag gaat.

Cambuur toonde direct de aanvallende intenties en had pech toen Mark Diemers na een kwartier de paal raakte. Den Bosch beperkte zich voornamelijk tot verdedigen en loerde op de ruimte achter de defensie van de Friese opponent.

Na een halfuur was er een mooi en ontroerend moment in het Kooi Stadion: er werd door beide supportersgroepen geapplaudisseerd voor Cambuur-supporter Jordi, die onlangs op jonge leeftijd overleed.

Cambuur bleef jagen en zag Remco Balk in kansrijke positie falen na goed voorbereidend werk van Benjamin Pauwels. Diemers raakte kort voor rust nog een keer de lat uit een vrije trap. De thuisclub met het overwicht in de eerste helft, maar niet met de zo gewenste 1-0.

De tijd begon te dringen voor Cambuur, dat om een penalty schreeuwde nadat Balk onderuit was gegaan na een duel met Stan Henderikx. De bal kwam echter niet op de stip te liggen, tot opluchting van Den Bosch.

Cambuur bleef het proberen, maar echt grote kansen werden niet genoteerd in Leeuwarden. Den Bosch leunde op de 1-0 winst in de eerste ontmoeting en de counter. Het werd daardoor steeds spannender in het Kooi Stadion.

Na een uur spelen viel alsnog de 1-0 voor Cambuur. Diemers legde weer eens aan voor een vrije trap en ditmaal verdween de bal in de rechterhoek. Vreugde bij Diemers, zijn medespelers en de supporters en het gevoel dat er meer te halen was tegen het povere Den Bosch.

Er volgde een kwartier voor het einde geel voor Byron Burgering, die na een overtreding op Tyrique Mercera uit frustratie op de bal sloeg. Het kwam de aanvaller op geel te staan. De meegereisde Den Bosch-fans gooiden daarop bekertjes op het veld, waardoor het duel even stil lag.

Cambuur was kort voor het einde van de reguliere speeltijd dicht bij de 2-0 via invaller Jeredy Hilterman, die Pepijn van de Merbel zeer fraai zag redden. Er kwam een verlenging aan te pas in Leeuwarden, waarin de beslissing viel. Sheddy Barglan kopte van dichtbij en in de 113ste minuut raak. Een VAR-check bracht daar geen verandering in. Den Bosch staat in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs.