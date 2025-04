FC Barcelona ziet gedroomde opvolger van Robert Lewandowski bij rivaal rondlopen

Julián Álvarez staat bovenaan het verlanglijstje van FC Barcelona, zo weet het doorgaans betrouwbare Marca te melden. De Catalanen zien in de spits van Atlético Madrid de ideale opvolger van Robert Lewandowski.



Bij Barcelona staan genoeg toekomstbestendige spelers op het veld. Dit seizoen beleefden onder meer Lamine Yamal (17) en Pau Cubarsí (18) hun absolute doorbraak bij de club. De clubleiding maakt zich echter wel zorgen over de spitspositie.



Hoewel Lewandowski dit seizoen zijn meerwaarde heeft bewezen, zal de club toch op zoek moeten naar een vervanger. De Poolse spits verlengde zijn verbintenis onlangs tot medio 2026, maar naar verwachting zwaait hij daarna af.



Álvarez moet het gat dat hij zal achterlaten zien op te vullen, al zal het volgens Marca zeker niet makkelijk worden. De Argentijnse spits heeft het prima naar zijn zin in Madrid en is volledig overtuigd van het project van Atlético.



Ook weet de 25-jarige doelpuntenmaker van ploeggenoot Antoine Griezmann dat het gras in Barcelona niet per se groener is dan in Madrid. De Fransman maakte ooit eens de overstap van Atlético naar Barça, maar keerde al snel weer terug met heimwee.



Álvarez maakt dit seizoen heel veel indruk bij Atlético, dat hem in de zomer voor 75 miljoen euro overnam van Manchester City. In 33 La Liga-duels kwam hij tot dusver tot 15 doelpunten. Twee keer was hij aangever.



Álvarez was ook in de Champions League heel belangrijk voor zijn club. In tien wedstrijden scoorde hij liefst zeven keer. Volgens Transfermarkt is hij negentig miljoen euro waard.