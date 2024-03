FC Barcelona wervelt en plaatst zich ten koste van Napoli voor kwartfinale CL

FC Barcelona heeft dinsdagavond de kwartfinale van de Champions League bereikt. De ploeg van Xavi was in eigen huis te sterk voor Napoli: 3-1. Fermín López, João Cancelo en Robert Lewandowski kwamen allen op het scorebord. Amir Rrahmani deed in de eerste helft nog iets terug namens de Italianen.

Frenkie de Jong ontbrak zoals bekend bij Barcelona, dat samen met Napoli voor een heerlijke openingsfase zorgde. Het ging op en neer in het eerste kwartier met kansen voor beide partijen. De grootste kans van die fase kwam op naam van López, die door jongeling Pau Cubarsí (17) uitstekend diep werd gestuurd met een bal achter de laatste linie van Napoli. Oog in oog met keeper Alex Meret zag López zijn lobje echter over het doel verdwijnen.

Slechts enkele minuten na die kans was diezelfde López wél trefzeker. Na een goede steekbal van Cancelo op Raphinha kwam laatstgenoemde uit op de achterlijn. De Braziliaanse linkspoot gaf vervolgens een goede teruggetrokken bal richting de penaltystip.

Na een klein kwartier spelen opent de jonge middenvelder de score voor Barcelona: 1-0!#UCL #FCBNAP pic.twitter.com/MevIMmpby1 — VTBL ? (@vtbl) March 12, 2024

Lewandowski had die lage voorzet eventueel kunnen benutten, maar besloot om hem te laten gaan voor López, die er beter voorstond. De jonge Spanjaard promoveerde de voorzet van Raphinha daarna tot doelpunt door tegendraads achter Meret te schieten: 1-0.

Na die openingsgoal duurde het niet langer dan twee minuten voordat Barça de volgende treffer op het scorebord zette. Dat doelpunt kwam voort uit een razendsnelle counter, die Lamine Yamal met een heerlijke actie inzette. De linkspoot was eerder bij de bal dan zijn directe tegenstander en wipte de bal over hem heen, waarna er zeeën van ruimte ontstond.

??????~?? ?????????????? benut de rebound en verdubbelt de score voor Barca, dat al na een kleine 20 minuten op rozen zit!??#UCL #FCBNAP pic.twitter.com/w9l4AQKj3D — VTBL ? (@vtbl) March 12, 2024

Lamal overbrugde tientallen meters en gaf af op Raphinha, die gelijk zijn directe tegenstander Giovanni di Lorenzo opzocht en naar binnen trok. De flegmatieke buitenspeler raakte met zijn inzet de binnenkant van de paal, maar zag tot zijn opluchting dat Cancelo mee was opgekomen en vervolgens vanuit de rebound in het vrijwel lege net raak schoot: 2-0.

Het tweeluik tussen Barcelona en Napoli leek door de vroege marge van twee al bijna beslist, maar Napoli gaf zich niet zomaar gewonnen. Sterker nog, tien minuten voor rust nam Rrahmani de aansluitingstreffer voor zijn rekening. De verdediger was mee naar voren gegaan en werd door Matteo Politano met een teruggetrokken voorzet rond de penaltystip bereikt. Marc-André Ter Stegen kon niet voorkomen dat hij in de verre hoek geklopt werd: 2-1.

???????????? ?????????????????????? scoort! En dit mag natuurlijk niet meer misgaan voor FC Barcelona!#UCL #BARNAP pic.twitter.com/KgCuEkZwmj — VTBL ? (@vtbl) March 12, 2024

Ook in de tweede helft vielen er genoeg kansen te noteren. Barcelona dacht in de 67ste minuut op 3-1 te komen via Yamal. De smaakmaker van de Catalanen liep een voorzet van Sergi Roberto, die uitstekend inviel, met wat geluk in het doel. Danny Makkelie zette echter een streep door die treffer omdat Yamal buitenspel stond. Napoli, dat minder kansen creëerde in het tweede bedrijf dan de thuisploeg, kreeg tien minuten voor tijd dé kans op de gelijkmaker.

Die enorme mogelijkheid kwam op naam van Jesper Lindstrøm, die een afgemeten voorzet van Mathías Olivera eigenlijk binnen had moeten werken, maar naast kopte. Ter Stegen stond aan de grond genageld maar kon de bal naast zijn doel kijken. Die gemiste kans kwam Napoli al snel duur te staan, daar Barcelona op 3-1 zou komen na heerlijk combinatievoetbal. Ilkay Gündogan gaf de bal mee aan Sergi Roberto, die meteen breed legde op Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen om het cadeautje uit te pakken: 3-1. Napoli raakte in de slotfase nog de lat, waardoor een slotoffensief er niet meer van kwam.

