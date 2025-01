FC Barcelona weet belangrijke kracht binnenboord te houden

Het Spaanse Relevo meldt dat Ronald Araújo toch bij FC Barcelona blijft. De Uruguayaan wilde eerder nog vertrekken naar Juventus, maar heeft na een gesprek met sportief directeur Deco besloten om te blijven. Araújo zou zelfs zijn in 2026 aflopende contract willen verlengen.

Araújo is sinds zijn komst in 2020 een betrouwbare kracht gebleken voor Barcelona, waar hij jarenlang een onbetwiste basiskracht was. Afgelopen zomer raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn hamstring en begin dit jaar maakte hij pas zijn rentree.

Barcelona wil het contract van de 25-jarige Zuid-Amerikaan al enige tijd verlengen, maar de twee partijen zijn elkaar nog niet genaderd. Araújo ligt nog tot medio 2026 vast in Catalonië, waardoor Barcelona ervoor openstond hem te laten gaan.

Dat veranderde toen Iñigo Martínez in de Spaanse Supercopa-finale geblesseerd naar de kant ging. De Spanjaard is weken uitgeschakeld en daarom zou Barça alles op alles zetten om Araújo binnenboord te houden.

De Uruguayaan zou zelf zijn zitten hebben gezet op Juventus, dat al een bod van vijftig miljoen euro uitbracht. Maar na een gesprek met Deco dinsdagavond is de centrale verdediger van mening veranderd. De 25-jarige verdediger zou ervoor openstaan om te blijven en zelfs zijn contract willen verlengen.

Juventus is op zoek naar een vervanger voor Danilo, die met de club in gesprek is over de onmiddellijke beëindiging van zijn contract. De Braziliaan vervolgt zijn carrière vermoedelijk bij Napoli. De Oude Dame zal nu dus op zoek moeten doorschakelen naar de volgende optie op de lijst.

De Italiaanse grootmacht is al geruime tijd geïnteresseerd in Dávid Hancko, maar ontving tot dusver nul op het rekest. Mogelijk dat de afwijzing van Araújo weer schot in de zaak brengt.