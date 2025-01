Ronald Araújo kan FC Barcelona deze maand verlaten: topclub meldt zich na Clásico

Er bestaat een aanzienlijke kans dat Ronald Araújo FC Barcelona deze maand achter zich laat. De Uruguayaan staat in de concrete belangstelling van Juventus, waar hij door trainer Thiago Motta is gebombardeerd tot topkandidaat nummer één.

Araújo is sinds zijn komst in 2020 een betrouwbare kracht gebleken voor Barcelona, waar hij jarenlang een onbetwiste basiskracht was. Afgelopen zomer raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn hamstring en begin dit jaar maakte hij pas zijn rentree. In het Copa del Rey-duel met Barbastro deed hij negentig minuten mee.

De centrumverdediger moet het momenteel doen met een reserverol, daar trainer Hansi Flick doorgaans de voorkeur geeft aan onder meer Iñigo Martínez en Pau Cubarsí.

Barcelona wil het contract van de 25-jarige Zuid-Amerikaan al enige tijd verlengen, maar de twee partijen zijn elkaar nog niet genaderd. Araújo ligt nog tot medio 2026 vast in Catalonië, waardoor Barcelona ervoor openstaat hem te laten gaan.

Barcelona is bereid te luisteren naar aanbiedingen voor Araújo. Hoewel die nog niet zijn binnengekomen, verzekeren Relevo en Fabrizio Romano dat dat een kwestie van tijd is. De verwachting is dat Juventus na de finale van de Supercopa tussen Barcelona en Real Madrid, aanstaande zondag, met een eerste bod komt.

De vraag is nu met wat voor constructie Juventus op de proppen komt. De Italianen zullen de verdediger deze maand willen kopen, of hem huren met de verplichting om hem aanstaande zomer definitief over te nemen.

Een directe huur zonder koopoptie is geen mogelijkheid voor Barcelona, maar daar lijkt Juventus ook niet in geïnteresseerd te zijn. Araújo werd in voorbije weken ook gelinkt aan een overstap naar de Premier League, maar Relevo verzekert dat er van Engelse interesse geen sprake is en dat enkel Juventus momenteel een concrete optie is voor Araújo.

Juventus is op zoek naar een vervanger voor Danilo, die met de club in gesprek is over de onmiddellijke beëindiging van zijn contract. De Braziliaan vervolgt zijn carrière vermoedelijk bij Napoli.