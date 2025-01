In de wandelgangen: Toekomst Cristiano Ronaldo lijkt bekend

Almere City lijkt zich te gaan versterken met een Iraakse international. De twintigjarige Ali Jasim moet Almere gaan helpen in de strijd tegen degradatie. De linksbuiten zal op huurbasis overkomen van het Italiaanse Como. (Maher Hassan)

Chelsea en Tottenham Hotspur hebben interesse in een spits uit het Championship. Beide ploegen uit Londen houden Josh Maja, van West Bromwich Albion, in de gaten. (Fichajes)

Cristiano Ronaldo gaat zijn verblijf in Saudi-Arabië verlengen. Volgens diverse Portugese en Saudische media is de legendarische spits nog niet klaar in het Midden-Oosten. (O Jogo)

Fenerbahçe twijfelt over de komst van Diego Carlos. De Braziliaanse verdediger van Aston Villa was op weg naar de ploeg van José Mourinho, maar de Turken twijfelen inmiddels over de komst van Carlos. (Ekrem Konur)

Napoli gaat zich versterken met Danilo. De aanvoerder van Juventus mag van Thiago Motta vertrekken. De Braziliaan is zo goed als rond over een contract tot de zomer van 2026. De koploper van de Serie A is nu bezig met de laatste details in de onderhandelingen met Juventus. (Gianluca Di Marzio)