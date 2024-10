FC Barcelona vernedert inefficiënt Real Madrid in Santiago Bernabéu

FC Barcelona heeft de Clásico in winst omgezet. Op bezoek bij Real Madrid waren de Catalanen in de eerste helft de onderliggende partij, maar na rust lieten zij niets heel van de Koninklijke: 0-4. LaLiga-topscorer Robert Lewandowski sloeg na rust binnen enkele minuten twee keer genadeloos toe. Lamine Yamal maakte vervolgens zijn eerste Clásico-goal ooit, voordat Raphinha met een lobje voor de eindstand tekende. De voorsprong van koploper Barcelona op naaste achtervolger Real Madrid bedraagt nu zes punten.

Andriy Lunin was bij Real Madrid de vervanger van de nog altijd geblesseerde Thibaut Courtois. De opstelling van Carlo Ancelotti kende geen verrassingen. Kylian Mbappé en Vinícius Júnior vormden de voorhoede achter het viermansmiddenveld. Daarop bestreken Jude Bellingham en Federico Valverde de zijkanten. Aan de kant van Barcelona begon Frenkie de Jong op de bank. Fermín López kreeg van Hansi Flick de kans op 10, terwijl ook Yamal en Raphinha spits Lewandowski moesten zien te bereiken.

Real Madrid deelde na nog geen twee minuten spelen een serieuze waarschuwing uit aan Barcelona, toen Mbappé in buitenspelpositie – zo bleek later – vertrok en oog in oog met Iñaki Peña in het zijnet schoot. Barcelona wachtte geduldig op zijn eerste kans, die er ook vrij snel kwam. Lewandowski maaide echter volledig langs de bal heen, tot opluchting van de thuissupporters in Santiago Bernabéu. Real Madrid was de bovenliggende partij in de openingsfase, al werden alle kansen vanuit buitenspelpositie gecreëerd. Wel wist Peña zich bij zo'n kans te onderscheiden met een geweldige redding op de doellijn.

Barcelona loerde op de omschakeling, maar wist daar in eerste instantie weinig gevaar uit te creëren. De gewenste mogelijkheid kwam er alsnog, toen Iñigo Martínez werd bereikt in de zestien van Real Madrid. De centrumverdediger klom hoog en en knikte ternauwernood over het doel van Lunin. Bij Barcelona kreeg men maar moeilijk grip op Mbappé, al stond de Fransman bijna altijd nipt buitenspel wanneer hij uit de rug van de Catalaanse defensie vertrok. Zo ook toen hij Peña wel te machtig was met een fraai chipballetje in de verre hoek.

Aan het begin van de tweede helft maakte De Jong zijn opwachting. De creatieveling uit Arkel verving Fermín. Het betekende voor de Oranje-international zijn terugkeer in het stadion waar hij vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte aan zijn enkel. Vlak na zijn entree sloeg Barcelona keihard toe in het huis van de aartsrivaal. Lewandowski stond door een achtergebleven voetje van Lucas Vázquez net geen buitenspel en promoveerde de pass van Marc Casadó tot assist, door de bal oog in oog met Lunin in de korte hoek te schuiven: 0-1.

Lewandowski etaleerde zijn absolute topvorm enkele minuten later opnieuw. Na een snelle aanval werd Alejandro Balde bereikt aan de linkerkant. De vleugelverdediger kwam met een perfecte voorzet, precies tussen Antonio Rüdiger en Éder Militão in. In die ruimte dook Lewandowski op en de Pool stuurde de bal met een loepzuivere kopbal de verre hoek in: 0-2. Het was voor Lewandowski alweer zijn veertiende competitietreffer in slechts elf duels.

Real Madrid moest iets proberen te forceren en dat lukte bijna via Mbappé, die de verdediging andermaal te snel af was. Oog in oog met Peña moest de spits zijn meerdere erkennen in de prima spelende doelman. Ogenblikken later maakte Mbappé het karwei wel af, maar opnieuw was er sprake van buitenspel. Aan de andere kant was het ongelooflijk dat Lewandowski niet zijn derde te maken, door voor een vrijwel leeg doel tegen de paal te schieten.

De verdediging van Real Madrid had totaal geen grip op Lewandowski, die maar weer eens ontsnapte aan de aandacht van Rüdiger en Militão. Vanuit een enigszins moeilijke hoek schoot de topschutter over. Real Madrid speelde een ongelukkige wedstrijd, zo bleek ook onder meer toen Bellingham een reuzenkans liet liggen. Een vrije trap van Luka Modric belandde bij de Engelsman, die de bal slecht aannam en die vervolgens naast liep.

Een kwartier voor tijd besliste Barcelona het duel definitief. Raphinha stoomde op richting de Madrileense zestien en legde af op Yamal. Het megatalent had net zoals Lewandowski eerder geen last van de defensie en schoot met rechts keihard raak in het dak van het doel: 0-3. Op aangeven van Martínez maakte Barcelona ook nog een vierde treffer aan de Paseo de la Castellana. Raphinha was Vázquez veel te snel af en rondde af met een subtiel lobje: 0-4.