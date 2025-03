FC Barcelona plaatst zich dankzij wervelende Raphinha en Lamine Yamal voor kwartfinale Champions League

FC Barcelona heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Na de 0-1 op bezoek bij Benfica was de 3-1 overwinning in eigen huis meer dan voldoende om een ticket voor de volgende ronde af te dwingen. Raphinha en Lamine Yamal waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie van Barcelona, dat in de kwartfinale Borussia Dortmund of Lille OSC treft.

Trainer Hansi Flick voerde enkele (gedwongen) wijzigingen door ten opzichte van de heenwedstrijd (0-1 zege). Pau Cubarsí kreeg rood en werd centraal achterin vervangen door Ronald Araújo. Verder behield Frenkie de Jong zijn plek op het middenveld.

Barcelona schoot voortvarend uit de startblokken, want na elf speelminuten werd de openingstreffer al gevonden. Na een fenomenale solo produceerde Yamal een flinke afzwaaier, maar die belandde precies op de voet bij Raphinha. De Braziliaan schoot hard raak: 1-0.

Lang hield Barça de voorsprong overigens niet vast, want binnen twee minuten kopte Nicolás Otamendi de 1-1 binnen uit een hoekschop vanaf de linkerkant. Vervolgens was Yamal opnieuw aan zet.

De zeventienjarige vleugelspits sprintte in de 27ste minuut naar een bal die uit leek te gaan en zette een indrukwekkende solo in. Op de rand van het zestienmetergebied creëerde Yamal ruimte voor het schot, waarna hij de bal op fraaie wijze in de verre hoek ‘veegde’: 2-1.

Nog voor rust viel ook de 3-1. Ditmaal stond Alejandro Baldé aan de basis van een razendsnelle counter. Hij gaf de beslissende steekpass richting Raphinha, die zijn tweede van de avond binnenschoof. In eerste instantie werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR draaide dat besluit terug.

In de tweede helft ging het tempo van Barcelona omlaag en Flick koos ervoor om diverse spelers eerder naar de kant te halen met het oog op het LaLiga-duel met Atlético Madrid van komend weekend. De Jong kreeg nog een enorme kans op de 4-1, maar hij kwam net te laat om een voorzet vanaf rechts binnen te glijden.