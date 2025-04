FC Barcelona ontsnapt in slotfase en wint dankzij eigen doelpunt van laagvlieger

FC Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan in LaLiga. De matig spelende Catalanen wonnen zaterdagavond dankzij een eigen doelpunt met 0-1 van Leganés, en vergroten daarmee de voorsprong op naaste achtervolger Real Madrid naar zeven punten. De Koninklijke gaat zondag op bezoek bij Deportivo Alavés.

Aan de kant van Barcelona kreeg Frenkie de Jong rust van trainer Hansi Flick. De Nederlander, die aan het begin van de tweede helft inviel voor Ronald Araújo, werd op het middenveld vervangen door Eric García. Voorin werd spits Robert Lewandowski ondersteund door Raphinha, Fermín López en Lamine Yamal.

Barcelona begon nog redelijk in Leganés, een buitenstadje van Madrid. Uit een vrije trap probeerde Lewandowski het, maar de Pool, die op 99 goals voor Barcelona staat, zag zijn knal naast vliegen. Leganés speelde zeer verdienstelijk en kwam ook aanvallend bij vlagen goed voor de dag.

De thuisploeg probeerde de openingstreffer te forceren via Adrià Alti, wiens poging vrij eenvoudig gepareerd kon worden door Wojciech Szczesny. Barcelona had het lastig, al dook het met regelmaat gevaarlijk op voor het doel van Leganés. Raphinha en Yamal hadden het vizier echter niet op scherp staan.

Barcelona werd in het zadel geholpen door verdediger Jorge Sáenz. De speler van Leganés wilde een voorzet van Raphinha onschadelijk maken, maar werkte de bal in eigen doel achter goalie en teamgenoot Marko Dmitrovic: 0-1.

Het spel van Barcelona was bepaald niet sprankelend, en de minimale 0-1 voorsprong bleef op het bord staan doordat Yamal en Fermín hun schoten gekraakt zagen worden. Die missers kwamen Barcelona bijna duur te staan.

Het strijdende Leganés kwam in de slotfase meermaals dicht bij de gelijkmaker. Met name Diego García had meer moeten doen met zijn kans, die hij verprutste door oog in oog met Szczesny naast te schieten. Met een geweldige verdedigende ingreep voorkwam Iñigo Martínez bovendien dat er met een paar minuten te gaan een nieuwe één-op-éé'n-situatie ontstond, en dus zegevierde Barça: 0-1.