Definitief: PSG zwaait clubicoon Verratti uit en ontvangt tientallen miljoenen

Woensdag, 13 september 2023 om 18:12 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:16

Marco Verratti heeft Paris Saint-Germain definitief achter zich gelaten, zo maakt de club woensdag bekend. De Italiaan heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract in Qatar bij Al-Arabi. De Qatarezen maken volgens onder meer transfermarktexpert Fabrizio Romano 45 miljoen euro over naar PSG. Al-Arabi kan deze transfer nu nog afronden, aangezien de transferwindow in Qatar open is tot en met maandag 18 september.

Met het vertrek van Verratti komt er na elf jaar een einde aan zijn verblijf in Parijs. De dertigjarige middenvelder kwam in de zomer van 2012 over van het Italiaanse Pescara, dat destijds zo'n tien miljoen euro mocht bijschrijven. Verratti speelde ruim 400 wedstrijden voor PSG en won tal van prijzen. Zo werd hij negen keer kampioen van Frankrijk, won hij zes keer de Coupe de France, legde hij zes keer beslag op de Coupe de la Ligue en negen keer op de Franse Supercup. Het enige wat nog ontbreekt op de lijst is de door PSG zo begeerde Champions League.

Bij Al-Arabi wordt Verratti herenigd met Abdou Diallo, met wie hij eerder al in Parijs samenspeelde. De 27-jarige verdediger vertrok halverwege afgelopen augustus bij PSG en speelt sindsdien zijn wedstrijden in de Qatar Stars League. Bij Al-Arabi zijn verder onder meer voormalig FC Barcelona-talent Rafinha en ex-Feyenoorder Mohamed Taabouni actief, die beiden met Verratti zullen strijden om een plekje op het middenveld van de huidige nummer zes van de Qatareze competitie.

Verratti kwam door zijn transfer nog niet in actie bij PSG dit seizoen. Hij draaide wel mee in de voorbereiding, maar speelde nog geen officiële wedstrijd namens de Parijzenaren, die deze zomer afscheid namen van een hoop spelers. Zo vertrokken onder meer Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Neymar, Renato Sanches en Georginio Wijnaldum in de afgelopen transferperiode bij PSG.