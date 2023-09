UEFA ziet mogelijke belangenverstrengeling en start onderzoek naar twee clubs

Dinsdag, 19 september 2023 om 14:27 • Bart DHanis

De UEFA gaat een onderzoek starten naar Paris Saint-Germain, zo weet het Franse L’Équipe te melden. De Europese bond zet vraagtekens bij de transfers van Marco Verratti, Julian Draxler en Abdou Diallo. Het trio maakte voor in totaal 69 miljoen euro de overstap van Parijs naar Qatar. PSG is eigendom van de Qatar Sports Investments Group, waardoor de UEFA PSG verdenkt van belangenverstrengeling.

Om diezelfde reden gaat de Europese voetbalbond een onderzoek naar Newcastle United openen. De Engelse club werd vorig jaar overgenomen door een investeringsgroep uit Saudi-Arabië en verkocht Allan Saint-Maximin afgelopen transferperiode aan Al-Ahli, een club uit dat land. Al-Ahli betaalde ‘slechts’ 27 miljoen euro voor zijn diensten, terwijl de speler 32 miljoen euro waard zou zijn volgens Transfermarkt. Dat roept vragen op bij de UEFA.

Als uit het onderzoek blijkt dat de transfers verband houden met de investeringsgroepen, dan kan dat een flinke straf opleveren. Belangenverstrengeling kan namelijk zorgen voor een scheve boekhouding, daarom dat de UEFA in het kader van de FIFA Financial Fair Play-regels een onderzoek gaat starten naar de twee clubs.

Newcastle en PSG komen dinsdagavond in actie in de groepsfase van de Champions League. Newcastle gaat het in San Siro opnemen tegen AC Milan en PSG krijgt in eigen huis bezoek van Borussia Dortmund. Voor Newcastle is het de eerste keer sinds 2002/03 dat de club deelneemt aan het miljardenbal. PSG gaat met Luis Enrique proberen om eindelijk de eerste Champions League-titel te veroveren.