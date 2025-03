'FC Barcelona keek tijdens Nederland - Spanje met veel interesse naar international van Oranje'

Bart Verbruggen staat op het lijstje van FC Barcelona, zo verzekert het Spaanse Sport dinsdagmiddag. De club ziet de Nederlander als optie om in 2026 het keepersgilde te komen versterken.

Momenteel staat Wojciech Szczesny onder de lat bij de Catalaanse grootmacht. De Poolse doelman heeft het naar zijn zin bij Barcelona en gaat zijn aflopende contract waarschijnlijk verlengen tot medio 2026.

Ook Marc-André Ter Stegen, die momenteel nog herstelt van een kruisbandblessure is op de weg terug en wordt volgend seizoen fit verwacht, maar ook hij is net als Szczesny de dertig al gepasseerd.

Barcelona is daarom op zoek naar een talentvolle doelman. Verbruggen werd eerder al eens overwogen, maar toen werd besloten om de transfervrije Szczesny te contracteren. De club is de Nederlander echter niet vergeten.

Volgens Sport keek de technische staf van Barça met extra belangstelling naar het tweeluik tussen Nederland en Spanje vanwege de 22-jarige sluitpost van Brighton & Hove Albion.

Het profiel van Verbruggen sluit perfect aan bij waar Barcelona naar op zoek is. Verbruggen is lang, goed tussen de palen en goed met zijn voeten. Ook ziet de club in hem nog genoeg ruimte om verder te ontwikkelen.

Verbruggen ligt nog tot medio 2028 vast in het Zuiden van Engeland. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij momenteel een waarde van 25 miljoen euro.