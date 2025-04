FC Barcelona is woedend over milde straf voor Kylian Mbappé na harde tackle: 'Absurde sanctie, oneerlijk en een schande'

FC Barcelona is woedend over de straf die Kylian Mbappé heeft gekregen voor zijn tackle op de enkel van Antonio Blanco tijdens het uitduel met Deportivo Alavés van afgelopen zondag. De Franse superster werd voor slechts één duel geschorst en is daardoor gewoon inzetbaar tegen Getafe en, uitgerekend, Barça.

Mbappé schrok zondag zelf van zijn actie en ging na afloop van de wedstrijd naar de scheidsrechter toe om zijn intenties uit te leggen. Ook liep hij de kleedkamer van Alavés binnen om zijn excuses aan te bieden bij Blanco.

Volgens de arbitrage kreeg Mbappé rood 'voor het plaatsen van de voet ter hoogte van het scheenbeen van een tegenstander, tijdens een gevecht om de bal, waarbij buitensporige kracht werd gebruikt’.

Dinsdag werd bekend dat Mbappé een schorsing van één wedstrijd moet uitzitten, waardoor de Fransman alleen het duel met Athletic Club zal missen. Hij is wel weer beschikbaar voor het LaLiga-duel met Getafe en daarna de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona.

Barça is woedend

Die milde straf voor Mbappé is héél slecht gevallen bij Barcelona. Rafael Yuste, de vicevoorzitter, ging woensdagochtend in gesprek met RAC1 in op de schorsing voor de Fransman. “Het is een absurde sanctie en een slecht voorbeeld voor het voetbal.”

“De tackle had een breuk bij Blanco kunnen veroorzaken. Als een van onze spelers dit had gedaan, wat niet zal gebeuren omdat onze spelers nette voetballers zijn, dan weet ik niet wat er gebeurd zou zijn”, vervolgt Yuste.

“Het is oneerlijk en het bevestigt opnieuw dat we er alles aan moeten doen om onafhankelijk te zijn. Dit is een heel slecht voorbeeld voor het voetbal. Het is echt een schande.”