FC Barcelona hoopt contract van belangrijke pion te verlengen

FC Barcelona is bezig om het contract van Frenkie de Jong te gaan verlengen, bevestigt president Joan Laporta. Het huidige contract van de Oranje-international loopt nog tot de zomer van 2026.

De 28-jarige De Jong kende een moeilijke start van het seizoen. De spelmaker was nog herstellende van de enkelblessure die hem het EK kostte en zag toen hij weer fit was dat Marc Casadó vaak de voorkeur kreeg van Hansi Flick.

De Jong kwam na de winterstop weer terug op zijn oude niveau en veroverde zijn basisplaats weer terug. Bovendien droeg de voormalig Ajacied regelmatig de aanvoerdersband de laatste tijd.

De ploeg van Hansi Flick won donderdagavond met 0-2 op bezoek bij Espanyol en legde daardoor beslag op het 28ste kampioenschap in de clubgeschiedenis. “Ik ben heel blij”, zei De Jong voor de camera van Barça. “Hier doen we het het hele jaar voor. We verdienen het, dus we gaan ervan genieten. We zijn ontzettend blij.”

“Het geeft veel voldoening om de titel te winnen en weer zoveel te spelen na zo’n zware blessure, wat een moeilijke periode was. Ik ben zo blij dat ik weer speel en we wedstrijden winnen. Hopelijk kunnen we nog jaren zo doorgaan”, gaf de rechtspoot aan.

De Jong zelf heeft er nooit een geheim van gemaakt dolgraag bij Barcelona te blijven. De middenvelder beschikt nog over een contract tot de zomer van 2026, waardoor de Catalanen moeten verlengen of de international gaan verkopen.

President Laporta verwacht dat De Jong gaat verlengen. “Hij is er in ieder geval erg blij mee om te blijven en we zijn vastbesloten om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat hij blijft."