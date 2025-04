FC Barcelona heeft beet en legt concurrent voor Marc-André ter Stegen vast

FC Barcelona en Wojciech Szczesny gaan nog een jaar langer met elkaar door, zo heeft technisch directeur Deco bekendgemaakt. De Poolse doelman gaat spoedig een contract tekenen tot medio 2026.

Szczesny werd afgelopen oktober transfervrij naar Catalonië gehaald om te dienen als vervanger van Marc-André ter Stegen, die een kruisbandblessure had opgelopen.

De bedoeling was aanvankelijk dat de Poolse doelman slechts een seizoen zou blijven, tot aan de terugkeer van Ter Stegen. Maar nu de Duitser bijna volledig hersteld is, blijft een vertrek van Szczesny dus uit.

Vorige maand sprak de 84-voudig international van Polen al eens openhartig over zijn toekomst bij Barcelona: “Ik zou graag nog een jaar blijven. Ook na mijn vertrek bij de club wil ik in de stad blijven wonen. Mijn gezin vindt het hier geweldig.”

In gesprek met Marca onthulde technisch directeur Deco dat de 35-jarige doelman blijft bij Barcelona. “Hij gaat verlengen. We zijn heel erg tevreden over de impact die hij dit seizoen heeft. Hij is een zeer ervaren doelman.”

Hansi Flick zal komend seizoen dus een lastige keuze moeten maken tussen Ter Stegen en Szczesny. Mocht de Duitse coach voor zijn landgenoot kiezen, dan heeft de Pool daar naar eigen zeggen geen moeite mee.

Szczesny is momenteel hard op weg om met Barça de landstitel te veroveren. Met nog zes duels te gaan staan de Catalanen zeven punten voor op achtervolger Real Madrid, al heeft die club wel een wedstrijd minder gespeeld.