FC Barcelona boekt dankzij kunstgreep gigantische winst van 304 miljoen euro

Donderdag, 28 september 2023 om 18:45 • Jeroen van Poppel

FC Barcelona klimt langzaam maar zeker uit het diepe financiële dal waarin de club al jaren zit. De Catalanen presenteren florrisante jaarcijfers over het seizoen 2022/23. Barcelona noteert een totale nettowinst van 304 miljoen euro. Om tot dat bedrag te komen was wel een kunstgreep nodig van president Joan Laporta. Voor het huidige seizoen verwacht Barça slechts een nettowinst van 11 miljoen euro.

Barcelona maakt melding van een gigantische omzet van 1,259 miljard euro. Daar staat een enorme post van 1,165 miljard euro aan bedrijfskosten tegenover. Dat Barcelona een nettowinst noteert van 304 miljoen euro is te danken aan het activeren van de laatste twee zogeheten 'economische hefbomen'. Die zijn onderdeel van het plan dat Laporta na zijn terugkeer als voorzitter van Barcelona instelde om de club weer financieel gezond te maken.

Om geld vrij te maken besloot Laporta om het productiebedrijf Barça Studios af te stoten. In het afgelopen seizoen werden daarvoor de derde en vierde hefboom geactiveerd. In totaal werd daarbij 49,5 procent van de aandelen van Barça Studios verkocht. Met die verkopen, die in de zomer van 2022 plaatsvonden, kon Barcelona in totaal 200 miljoen euro bijschrijven.

Barça benadrukt dat er niet alleen incidentele meevallers te melden zijn. Zo heeft de Spaanse grootmacht op commercieel vlak, met een omzet van 351 miljoen euro (+43% in vergelijking met het seizoen daarvoor), het beste seizoen uit de clubhistorie achter de rug. Ook op het gebied van sponsoring (200 miljoen euro) en merchandiseverkoop via de Barcelona-winkels (100 miljoen euro) werd een clubrecord geboekt.

Deze zomer verhuisde Barcelona van het Spotify Camp Nou naar het Estadi Olímpic Lluís Companys, omdat het eerstgenoemde stadion grondig verbouwd wordt. Het Olympisch Stadion is een stuk minder groot en blijkt bovendien veel minder populair bij de supporters van Barcelona, die veel minder seizoenkaarten afnamen. Ondanks die tegenvallers verwacht Barça in het huidige seizoen opnieuw groene cijfers te schrijven, hoewel die met een verwachte nettowinst van 11 miljoen euro een stuk minder rooskleurig zullen zijn dan over 2022/23.